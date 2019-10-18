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      Не вистачає солдатів, зате вдосталь генералів, – Дейнека про ситуацію у прикордонній службі

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      Новий голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко
      Новий голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко / dpsu.gov.ua

      Реформи дійшли і до Держприкордонної служби. Нагадаємо, що раніше надзвичайно важлива ланка в охороні українського кордону асоціювалася з корупцією та контрабандою. Чи відбулися позитивні зміни у відомстві – розповів в ексклюзивному інтерв'ю новий голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

      Які зміни відбулися у ДПСУ?

      Як сказав Дейнека у програмі "Голобородько" на 24 каналі, в адміністрації ДПСУ провели організаційно-штатні зміни. Однак це не має вагомі негативні наслідки.

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      Він пояснив, що раніше у складі штабу було 6 департаментів, натомість зараз їх кількість збільшилася до 15.

      Кожна посада керівника департаменту – це посада генерала-лейтенанта. Тому виникає дисбаланс, коли фізично немає кому виходити на охорону державного кордону, адже не вистачає солдатів, зате вдосталь генералів. На мою думку, такого не повинно бути,
      – заявив Дейнека.

      Новий голова Держприкордонслужби зазначив, що реформування ДПСУ потрібно здійснювати зверху вниз. У вищих щаблях вони вже "навели лад, і тепер перейшли на іншу ланку". Тож зараз відбувається реформування регіонального управління.

      Чим займається ДПСУ?

      Державна прикордонна служба України є правоохоронним органом державного призначення та основне наше завдання – охорона та оборона державного кордону, створення умов для комфортного перетину кордону у пунктах пропуску та на лінії розмежування.


      Чим займається ДПСУ

      Він підкреслив, що прагнуть привести Держприкордонслужбу до європейських аналогів. Наприклад, у Польщі трирівнева система управління – підрозділи, які безпосередньо охороняють кордон, потім прикордонний загін та адміністрація, яка розташована у Варшаві. Схожа структура в США. тобто там немає жодних регіональних керівників.

      Що відомо про Сергія Дейнеку?

      У червні 2019 році він став керівником Державної прикордонної служби за наказом Володимира Зеленського. До цього він обіймав посаду заступника директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Держприкордонслужби України. А до червня 2014 року командував Луганським прикордонним загоном та героїчно захищав його.


      Новий голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко

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      Автор: Альона Захарова, Антон Голобородько
      Теги: Новини України Україна – Росія Держприкордонслужба Реформи
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