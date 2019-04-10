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      "Стена" на границе Украины с Россией: какую безумную сумму потратили на проект

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      Украина уже потратила на "Стену" на границе с РФ 1,3 миллиарда гривен
      Украина уже потратила на "Стену" на границе с РФ 1,3 миллиарда гривен / Фото из открытых источников

      Государственная пограничная служба Украины по состоянию на 2019 год уже потратила 1,3 миллиарда гривен на строительство так называемого проекта "стена" – фортификационных сооружений на украинско-российской границе.

      Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал Следствию.Инфо, что сейчас выполнено 30% работ, а завершить строительство планируют в 2021 году.

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      В целом строительство "Стены" должно было обойтись государству в 4 миллиарда гривен. Проект на границе со страной-агрессором планировали завершить еще в прошлом году. Однако из-за недостаточного финансирования укрепления построят не раньше, чем через 2 года – в 2021.

      По словам Слободяна, с 1 марта инженерные работы на границе возобновились в Харьковской и Луганской областях, где это позволяет состояние почвы.

      Над строительством "Стены" работают более 10 предприятий. По данным журналистов, некоторые из них фигурируют в уголовных процессах. Поэтому детективы НАБУ, Генпрокуратура и военные прокуроры следят за их работой по обустройству границы.

      Что такое "Европейский вал" или "Стена"?Проект обустройства украинской госграницы с Россией. Строительство инициировал Кабмин под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Реализовать проект рассчитывали до 2020 года. Он предусматривает укрепление границы, строительство фортификационных сооружений с системами наблюдения.

      В 2019 году на проект предусмотрено выделение из бюджета 400 миллионов гривен. За эти средства запланировано развернуть значительное количество комплексов видеоконтроля и сигнализации, устроить 50 километров противотранспортных рвов, 9,5 километров сетчатой ограды, проложить 65,8 километра рокадной дороги и провести ряд других важных работ.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Строительство Госпогранслужба Деньги Украина – Россия Новости политики
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