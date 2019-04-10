"Стіна" на кордоні України з Росією: яку шалену суму витратили на проект

Державна прикордонна служба України станом на 2019 рік вже витратила 1,3 мільярда гривень на будівництво так званого проекту "стіна" – фортифікаційних споруд на українсько-російському кордоні.

Речник Держприкордонслужби Олег Слободян розповів Слідство.Інфо, що наразі виконано 30% робіт, а завершити будівництво планують у 2021 році.

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Загалом будівництво "Стіни" мало обійтися державі в 4 мільярди гривень. Проект на кордоні з країною-агресором планували завершити ще минулого року. Однак через недостатнє фінансування укріплення збудують не швидше, аніж через 2 роки – у 2021.

За словами Слободяна, з 1 березня інженерні роботи на кордоні відновилися в Харківській та Луганській областях, де це дозволяє стан ґрунту.

Над будівництвом "Стіни" працюють понад 10 підприємств. За даними журналістів, деякі з них фігурують у кримінальних провадженнях. Тому, детективи НАБУ, Генпрокуратура та військові прокурори слідкують за їхньою роботою з облаштування кордону.

Що таке "Європейський вал" або "Стіна"?Проект облаштування українського держкордону з Росією. Його будівництво ініціював Кабмін під керівництвом Арсенія Яценюка у 2014 році. Реалізувати проект розраховували до 2020 року. Він передбачає укріплення кордону, будівництво фортифікаційних споруд та системами спостереження.



У 2019 році на проект передбачене виділення з бюджету 400 мільйонів гривень. За ці кошти заплановано розгорнути значну кількість комплексів відеоконтролю та сигналізації, улаштувати 50 кілометрів протитранспортних ровів, 9,5 кілометрів сітчастої огорожі, прокласти 65,8 кілометра рокадної дороги та провести низку інших важливих робіт.