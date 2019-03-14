"Стіна" на кордоні з Росією: на якому етапі процес облаштування кордону

Наразі так звану "стіну", яку мають звести на кордоні України і Росії, облаштовують на ділянці Луганської області. Тим часом на Харківщині прикордонну територію облаштовують системами відеоспостереження і контролю.

Роботи з інженерно-технічного облаштування на кордоні відновили з 1 березня на тих ділянках, де дозволяють погодні умови. Про це під час брифінгу заявив прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає "Укрінформ".

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"Зараз вдалося активізуватися на ділянці Луганської області", – повідомив він.

Так, наразі підрядні організації проводять підготовчі роботи для будівництва рокадної дороги, улаштування загороджень, облаштовують протитранспортні рови. Загалом з початку місяця вже облаштовано біля 500 метрів ровів (від початку року 4,5 кілометрів), 120 метрів загородження типу "Єгоза" (від початку року 6 кілометрів), підготовлено 1200 метрів траси для облаштування рокадної дороги.



Так виглядало будівництво "стіни" у листопаді 2018 року

На ділянці Золочівського району Харківської області розпочинаються роботи з обладнання системи відеоспостереження та контролю.

Загалом на 2019 рік на "стіну" передбачене виділення з бюджету 400 мільйонів гривень. За ці кошти заплановано розгорнути значну кількість комплексів відеоконтролю та сигналізації, улаштувати 50 кілометрів протитранспортних ровів, 9,5 кілометрів сітчастої огорожі, прокласти 65,8 кілометра рокадної дороги та провести низку інших важливих робіт.

Що таке "Європейський вал" або "Стіна"?Проект облаштування українського держкордону з Росією. Ініційований Кабміном під керівництвом Арсенія Яценюка у 2014 році. Реалізувати проект розраховували до 2020 року. Він передбачає облаштування кордону інженерними спорудами і системами спостереження.