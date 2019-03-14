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      "Стена" на границе с Россией: на каком этапе процесс обустройства границы

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      Строительство "стены" на границе Украины с РФ
      Строительство "стены" на границе Украины с РФ / mvs.gov.ua

      Сейчас так называемую "стену", которую должны возвести на границе Украины и России, обустраивают на участке Луганской области. Тем временем на Харьковщине пограничную территорию обустраивают системами видеонаблюдения и контроля.

      Работы по инженерно-техническому обустройству на границе возобновили с 1 марта на тех участках, где позволяют погодные условия. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает "Укринформ".

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      "Сейчас удалось активизироваться на участке Луганской области", – сообщил он.

      Так, сейчас подрядные организации проводят подготовительные работы для строительства рокадной дороги, устройства заграждений, обустраивают противотранспортные рвы. Всего с начала месяца уже обустроено около 500 метров рвов (с начала года 4,5 километров), 120 метров заграждения типа "Егоза" (с начала года 6 километров), подготовлено 1200 метров трассы для обустройства рокадной дороги.

      кордон стіна стіна кордон Україна Росія
      Так выглядело строительство "стены" в ноябре 2018 года

      На участке Золочевского района Харьковской области начинаются работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля.

      В целом на 2019 год на "стену" предусмотрено выделение из бюджета 400 миллионов гривен. За эти средства запланировано развернуть значительное количество комплексов видеоконтроля и сигнализации, устроить 50 километров противотранспортних рвов, 9,5 километров сетчатой ограды, проложить 65,8 километра рокадной дороги и ряд других важных работ.

      Что такое "Европейский вал" или "Стена"?
      Проект обустройства украинской госграницы с Россией. Инициирован Кабмином под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Реализовать проект рассчитывали до 2020 года. Он предусматривает обустройство границы инженерными сооружениями и системами наблюдения.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Госпогранслужба Деньги
      Источник: 24 Канал
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