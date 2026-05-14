Без "рейдов" и "бусификации": в Раде предлагают масштабную реформу ТЦК

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает масштабную трансформацию системы ТЦК. Документ предусматривает переход к полностью цифровой модели мобилизации.

Отдельно закладывается обязательная видеофиксация всех действий работников ТЦК, что, по замыслу авторов, должно уменьшить злоупотребления. Об этом говорится в законопроекте "О реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации" № 15236.

Как изменится ТЦК?

Законопроект предлагает изменить саму философию работы территориальных центров комплектования. Вместо нынешней модели, которая часто воспринимается как силовая и административно-карательная, авторы документа предлагают сервисный формат.

В нем ТЦК должны выполнять функции не только учета и оповещения, но и консультационного центра для граждан. Речь идет об объяснении процедур мобилизации, помощь с документами и доступом к электронным сервисам, а также разъяснение решений по призыву.

Полная цифровизация мобилизационных процедур

Ключевым элементом реформы является максимальный переход в цифровой формат всех процессов, связанных с мобилизацией. Предполагается создание и развитие электронного кабинета военнообязанного, через который граждане смогут получать информацию о своем статусе, пригодность к службе, наличие отсрочки или пребывания в резерве.

Отдельно предлагается ввести электронные повестки, которые будут поступать через цифровые каналы с фиксацией факта их получения в системе. Это, по замыслу авторов, должно уменьшить количество конфликтных ситуаций и устранить потребность в личном контакте на первом этапе взаимодействия гражданина с ТЦК.

Также цифровая система должна обеспечить единую базу данных, что позволит автоматизировать часть решений и уменьшить человеческий фактор в процессе учета военнообязанных.

Видеофиксация и контроль за действиями должностных лиц

Отдельным блоком законопроекта предусмотрена обязательная видеофиксация всех взаимодействий между работниками ТЦК и гражданами. Речь идет о фиксации как процедур вручения документов, так и любых административных действий, которые осуществляют должностные лица. Полученные записи должны стать доказательной базой в случае возможных жалоб, конфликтов или подозрений в превышении полномочий.

Для этого также планируется создание отдельного механизма или института, который будет рассматривать обращения граждан относительно действий работников ТЦК. Кроме того, предлагается усилить юридическую ответственность должностных лиц за нарушение процедур мобилизации, что должно выступать дополнительным предохранителем от злоупотреблений.

Разделение функций и новая структура ТЦК

Законопроект также предусматривает институциональную перезагрузку структуры ТЦК. Речь идет о разграничении функций внутри системы: отдельно должны быть выделены учет военнообязанных, администрирования процессов и принятия мобилизационных решений.

Авторы объясняют, что такая децентрализация должна уменьшить концентрацию полномочий в одних руках, а следовательно – минимизировать риски коррупции и непрозрачных решений.

Распределение функций также должно повысить контролируемость процессов и сделать систему более предсказуемой для граждан.

Изменит ли реформа практику агрессивной мобилизации?

Один из ключевых акцентов законопроекта – устранение практик силового вручения повесток и снижение конфликтности в процессе мобилизации. Благодаря цифровым инструментам и фиксации всех действий в системе, каждая процедура будет оставаться цифровым следом, который можно проверить.

Авторы документа считают, что это должно исключить так называемую "бусификацию" и другие формы неформального влияния. В то же время эффективность реформы напрямую будет зависеть от качества внедрения технических решений, подзаконных актов правительства и финансирования цифровой инфраструктуры.

В случае реализации реформы ТЦК должны перейти от силового административного органа к прозрачной сервисной структуре, где ключевыми принципами станут подотчетность, цифровизация и контроль за каждым действием должностных лиц.

Что еще в Раде предлагают изменить в мобилизационном процессе?

В Верховную Раду внесли законопроект №15237 "О справедливом бронировании и участии в обороне", который предлагает изменить подход к освобождению мужчин призывного возраста от мобилизации. Инициатива предусматривает введение возможности уплаты целевых взносов на оборону как одного из механизмов получения отсрочки.

Авторы законопроекта отмечают, что бронирование рассматривается как форма участия в обороне государства, но в тыловом формате. Граждане, которые воспользуются таким механизмом, смогут работать на объектах критической инфраструктуры или выполнять другие государственные задачи.

Документ также предлагает отказаться от бессрочного бронирования и ввести регулярную проверку оснований для отсрочки. Отдельно предусматривается создание реестра забронированных лиц для контроля и проверки правомерности предоставленных отсрочек.

В законопроекте говорится о расширении понятия участия граждан в обороне, в частности через возможность работы в критических сферах или резерве вместо службы в армии. Также предусматривается введение целевых взносов, которые могут стать дополнительным источником поддержки оборонного сектора. Авторы инициативы отмечают, что целью является создание более прозрачного и справедливого механизма бронирования, который уменьшит коррупционные риски и общественное напряжение.

После принятия закона Кабинет Министров должен разработать подзаконные акты в течение трех месяцев. Законопроект также предусматривает, что реестр не будет содержать чувствительных персональных данных или информации о критической инфраструктуре из соображений безопасности. В случае принятия инициативы правила бронирования станут едиными для всех категорий граждан и будут закреплены на уровне закона.