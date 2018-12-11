Реформы в строительной отрасли воспринимаются положительно, – ЕБА

В Украине продолжается волна реформ в различных аспектах взаимоотношений государства, граждан и бизнеса. Не является исключением в этом процессе и реформирование строительной отрасли Украины, надзор за процессами в которой возложен на плечи Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

В последние годы ГАСИ была проведена значительная работа для обеспечения надлежащего развития строительной отрасли Украины. В частности, осуществлена децентрализацию функций госархстройконтроля, реформирована разрешительная система и упрощены процедуры для частного строительства, развития малого и среднего бизнеса и введены электронные сервисы в строительстве.

В Европейской бизнес ассоциации отмечают – диалог между бизнесом и ГАСИ в течение нескольких последних лет был конструктивным, а реформы, которые были внедрены в строительной отрасли в последние годы, воспринимаются положительно.

"Обращения от бизнеса достаточно оперативно рассматривались, проводились консультации и встречи с компаниями. За последние несколько лет таких было около 20. Мы, со своей стороны, можем говорить, что те запросы, которые мы получали от членских компаний, отрабатывались прозрачно, эффективно и оперативно", – отмечают в Ассоциации.

Среди реформ, которые положительно повлияли на строительную отрасль, в Ассоциации напоминают, что по инициативе ГАСИ были изменены и усовершенствованы на уровне Закона Украины разрешительные процедуры по строительству, реконструкции и принятию в эксплуатацию объектов, а также лицензированию хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры.

Также эксперты Европейской Бизнес Ассоциации отмечают проведенную децентрализацию полномочий ГАСИ и внедрение механизма "прозрачная ГАСИ".

"Эта система позволяет все бюрократические и потенциально коррупционные процедуры проходить онлайн. Открытая система рассмотрения разрешительных документов является качественным механизмом обеспечения прозрачности разрешительных процедур в строительстве", – подчеркивают в ЕБА.

Как отметил эксперт ОО "Вместе против коррупции" Михаил Серебряков на своей странице в Facebook, внедрен Госархстройинспекцией портал "Прозрачная ГАСИ" – необходимый шаг для оздоровления строительного рынка.

"Электронный кабинет – одно из лучших для этого решений, которое существенно уменьшит риски затягивания, вымогательств, злоупотреблений, особенно когда все увидят, чего хочет застройщик и чем он это обосновывает", – отметил он.

Эксперты отмечают, что главным показателем эффективности реализованных реформ является улучшение позиции Украины в рейтинге Всемирного банка DoingBusiness по показателю "Получение разрешения на строительство" – за два года Украина поднялась на 110 позиций и заняла в 2018 году 30-е место.

Внедрение реформ комментируют также в антикоррупционных организациях.