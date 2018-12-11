Реформи в будівельній галузі сприймаються позитивно, – ЄБА

В Україні триває хвиля реформ у різних аспектах взаємин держави, громадян і бізнесу. Не є винятком у цьому процесі і реформування будівельної галузі України, нагляд за процесами в якій покладено на плечі Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

В останні роки ДАБІ було проведено значну роботу для забезпечення належного розвитку будівельної галузі України. Зокрема, здійснено децентралізацію функцій держархбудконтролю, реформовано дозвільну систему та спрощено процедури для приватного будівництва, розвитку малого і середнього бізнесу і введені електронні сервіси в будівництві.

У Європейській бізнес асоціації відзначають – діалог між бізнесом і ДАБІ протягом декількох останніх років був конструктивним, а реформи, які були впроваджені в будівельній галузі в останні роки, сприймаються позитивно.

"Звернення від бізнесу досить оперативно розглядалися, проводилися консультації і зустрічі з компаніями. За останні кілька років таких було близько 20. Ми, зі свого боку, можемо говорити, що ті запити, які ми отримували від членських компаній, відпрацьовувалися прозоро, ефективно і оперативно", – відзначають в Асоціації.

Серед реформ, які позитивно вплинули на будівельну галузь, в ЄБА нагадують, що з ініціативи ДАБІ було змінено і вдосконалено на рівні Закону України дозвільні процедури по будівництву, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів, а також ліцензування господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури.

Також експерти Європейської бізнес асоціації відзначають проведену децентралізацію повноважень ДАБІ та впровадження механізму "Прозора ДАБІ".

"Ця система дозволяє всі бюрократичні і потенційно корупційні процедури проходити онлайн. Відкрита система розгляду дозвільних документів є якісним механізмом забезпечення прозорості дозвільних процедур у будівництві", – підкреслюють в ЄБА.

Як зазначив експерт ГО "Разом проти корупції" Михайло Серебряков на своїй сторінці у Facebook, впроваджений Держархбудінспекцією портал "Прозора ДАБІ" – необхідний крок для оздоровлення будівельного ринку.

"Електронний кабінет – одне з кращих для цього рішень, яке істотно зменшить ризики затягування, вимагань, зловживань, особливо коли всі бачитимуть, чого хоче забудовник і чим це обґрунтовує", – зазначив він.

Експерти відзначають, що головним показником ефективності реалізованих реформ є поліпшення позиції України в рейтингу Світового банку DoingBusiness за показником "Отримання дозволу на будівництво" – за два роки Україна піднялася на 110 позицій і зайняла у 2018 році 30-е місце.

Впровадження реформ коментують також в антикорупційних організаціях.