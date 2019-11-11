17:50
11 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, 9 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР

      Регистрация домашних животных: как не потерять любимцев

      10 Читати новину українською

      Депутаты предложили ужесточить в Украине ответственность за жестокое обращение с животными. Как с домашними, так и с бездомными. Последними, кстати, они становятся из-за безответственных хозяев. Точной статистики по бездомным животных в Украине нет. Подсчет ведут разве что зоозащитники и думают, как дальше решить эту проблему.

      Коты Тима и Мотя, которых волонтер София забрала с улицы, имеют проблемы со зрением. Еще одну кошку Галю нашла возле трассы. "Врач, который ее осматривал сказал, что ее нужно усыпить. Пытались ее реабилитировать. Однако (кошка – 24 канал) Галя ходить не захотела. Она решила, что ей и так хорошо", – рассказала волонтер София Хльосткина.

      Читайте также: Кошка спасла младенца от гибели в Колумбии: событие попало на видео

      Галя была домашней кошкой, которую то ли выпускали гулять, то ли просто выбросили. Такая же участь постигла почти всех жителей крупнейшего в Украине приюта "Сириус". 90% из них были домашними, а в приюте здесь около 3 тысяч животных.

      Кішка
      Кошка Галя

      "Порой летят животные через ворота. Додумались уже до того, что спускают прямо на простыне больших собак через трехметровые ворота", – вспомнила хозяйка приюта "Сириус" Александра Мезинова.

      От пушистых членов семьи избавляются, когда наигрались или подарок оказался не по вкусу. Часто просто не хотят лечить своих любимцев, так было с Тотошей. "Они привезли нам его в приют со стертыми ногами", – прокомментировала владелица "Сириуса".

      Пес
      Пес Тотоша

      Или животных просто теряют. Отсутствие жетона и чипа – одна из причин, почему домашние любимцы оказываются в приютах или на улицах. А все потому, что у нас нет обязательной регистрации животных. Такой закон пытались принять депутаты прошлого созыва, а вот "бешеному принтеру" не до этого. Поэтому сейчас документ готовит команда проекта "Animal ID", которые помогают с этим в Германии. В Украине предлагают ввести ирландскую модель.

      Когда государство нарабатывает требования к существующим базам данных, которые уже действуют, и таким образом осуществляет идентификацию и регистрацию. Эта модель является очень экономичной и мы можем привлечь всех ветеринаров, в том числе и частных,
      – пояснил соучредитель онлайн-платформы "Animal ID" Василий Дуб.

      Имеют даже собственную базу бездомных животных. Меньше всего их во Львове – 400, а вот в Кривом Роге насчитали более 5000. Государство же такую ​​статистику не ведет. Для домашних любимцев создали систему со специальными жетонами, которые помогают найти беглеца.

      Жетон для тварин
      Сканирование жетона для животных

      "Мы сканируем обычной камерой и попадаем на страницу животного. В то же самое время система автоматически отправляет их владельцу локацию, где было просканировано жетон", – рассказал Василий Дуб. Разработчики уверяют, каждый день так находятся двух-трех пушистиков.

      blog_ava
      Елена Зеленская снялась для обложки Vogue: эффектные фото первой леди Украины
      сегодня
      1110
      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Мир животных Волонтеры
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Привіт від олігарха Ахметова, або Чому Ляшко з кулаками накинувся на Геруса
      сегодня , 17:30 Привіт від олігарха Ахметова, або Чому Ляшко з кулаками накинувся на Геруса
      Дмитро Гнап 106
      Чи справді такий страшний туберкульоз, як нам завжди розповідали?
      сегодня , 17:00 Чи справді такий страшний туберкульоз, як нам завжди розповідали?
      Блог Медіа 230
      Территориальная оборона: кто будет защищать украинские города во время войны?
      сегодня , 16:00 Территориальная оборона: кто будет защищать украинские города во время войны?
      Богдан Мірошниченко 213
      Президент на дроті. Дубілет розказав, як треба змінити зв'язок для перших осіб
      сегодня , 15:00 Президент на дроті. Дубілет розказав, як треба змінити зв'язок для перших осіб
      Дмитро Дубілет 351
      Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      сегодня , 13:40 Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      Роман Маселко 102
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук