Регистрация домашних животных: как не потерять любимцев
Депутаты предложили ужесточить в Украине ответственность за жестокое обращение с животными. Как с домашними, так и с бездомными. Последними, кстати, они становятся из-за безответственных хозяев. Точной статистики по бездомным животных в Украине нет. Подсчет ведут разве что зоозащитники и думают, как дальше решить эту проблему.
Коты Тима и Мотя, которых волонтер София забрала с улицы, имеют проблемы со зрением. Еще одну кошку Галю нашла возле трассы. "Врач, который ее осматривал сказал, что ее нужно усыпить. Пытались ее реабилитировать. Однако (кошка – 24 канал) Галя ходить не захотела. Она решила, что ей и так хорошо", – рассказала волонтер София Хльосткина.
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Галя была домашней кошкой, которую то ли выпускали гулять, то ли просто выбросили. Такая же участь постигла почти всех жителей крупнейшего в Украине приюта "Сириус". 90% из них были домашними, а в приюте здесь около 3 тысяч животных.
Кошка Галя
"Порой летят животные через ворота. Додумались уже до того, что спускают прямо на простыне больших собак через трехметровые ворота", – вспомнила хозяйка приюта "Сириус" Александра Мезинова.
От пушистых членов семьи избавляются, когда наигрались или подарок оказался не по вкусу. Часто просто не хотят лечить своих любимцев, так было с Тотошей. "Они привезли нам его в приют со стертыми ногами", – прокомментировала владелица "Сириуса".
Пес Тотоша
Или животных просто теряют. Отсутствие жетона и чипа – одна из причин, почему домашние любимцы оказываются в приютах или на улицах. А все потому, что у нас нет обязательной регистрации животных. Такой закон пытались принять депутаты прошлого созыва, а вот "бешеному принтеру" не до этого. Поэтому сейчас документ готовит команда проекта "Animal ID", которые помогают с этим в Германии. В Украине предлагают ввести ирландскую модель.
Когда государство нарабатывает требования к существующим базам данных, которые уже действуют, и таким образом осуществляет идентификацию и регистрацию. Эта модель является очень экономичной и мы можем привлечь всех ветеринаров, в том числе и частных,
– пояснил соучредитель онлайн-платформы "Animal ID" Василий Дуб.
Имеют даже собственную базу бездомных животных. Меньше всего их во Львове – 400, а вот в Кривом Роге насчитали более 5000. Государство же такую статистику не ведет. Для домашних любимцев создали систему со специальными жетонами, которые помогают найти беглеца.
Сканирование жетона для животных
"Мы сканируем обычной камерой и попадаем на страницу животного. В то же самое время система автоматически отправляет их владельцу локацию, где было просканировано жетон", – рассказал Василий Дуб. Разработчики уверяют, каждый день так находятся двух-трех пушистиков.