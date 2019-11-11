Регистрация домашних животных: как не потерять любимцев

Депутаты предложили ужесточить в Украине ответственность за жестокое обращение с животными. Как с домашними, так и с бездомными. Последними, кстати, они становятся из-за безответственных хозяев. Точной статистики по бездомным животных в Украине нет. Подсчет ведут разве что зоозащитники и думают, как дальше решить эту проблему.

Коты Тима и Мотя, которых волонтер София забрала с улицы, имеют проблемы со зрением. Еще одну кошку Галю нашла возле трассы. "Врач, который ее осматривал сказал, что ее нужно усыпить. Пытались ее реабилитировать. Однако (кошка – 24 канал) Галя ходить не захотела. Она решила, что ей и так хорошо", – рассказала волонтер София Хльосткина.

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Галя была домашней кошкой, которую то ли выпускали гулять, то ли просто выбросили. Такая же участь постигла почти всех жителей крупнейшего в Украине приюта "Сириус". 90% из них были домашними, а в приюте здесь около 3 тысяч животных.



Кошка Галя

"Порой летят животные через ворота. Додумались уже до того, что спускают прямо на простыне больших собак через трехметровые ворота", – вспомнила хозяйка приюта "Сириус" Александра Мезинова.

От пушистых членов семьи избавляются, когда наигрались или подарок оказался не по вкусу. Часто просто не хотят лечить своих любимцев, так было с Тотошей. "Они привезли нам его в приют со стертыми ногами", – прокомментировала владелица "Сириуса".



Пес Тотоша

Или животных просто теряют. Отсутствие жетона и чипа – одна из причин, почему домашние любимцы оказываются в приютах или на улицах. А все потому, что у нас нет обязательной регистрации животных. Такой закон пытались принять депутаты прошлого созыва, а вот "бешеному принтеру" не до этого. Поэтому сейчас документ готовит команда проекта "Animal ID", которые помогают с этим в Германии. В Украине предлагают ввести ирландскую модель.

Когда государство нарабатывает требования к существующим базам данных, которые уже действуют, и таким образом осуществляет идентификацию и регистрацию. Эта модель является очень экономичной и мы можем привлечь всех ветеринаров, в том числе и частных,

– пояснил соучредитель онлайн-платформы "Animal ID" Василий Дуб.

Имеют даже собственную базу бездомных животных. Меньше всего их во Львове – 400, а вот в Кривом Роге насчитали более 5000. Государство же такую ​​статистику не ведет. Для домашних любимцев создали систему со специальными жетонами, которые помогают найти беглеца.



Сканирование жетона для животных

"Мы сканируем обычной камерой и попадаем на страницу животного. В то же самое время система автоматически отправляет их владельцу локацию, где было просканировано жетон", – рассказал Василий Дуб. Разработчики уверяют, каждый день так находятся двух-трех пушистиков.