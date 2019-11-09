Кошка спасла младенца от гибели в Колумбии: событие попало на видео

В колумбийском городе Богота кошка Гатубела спасла от падения с лестницы годовалого младенца. Момент спасения зафиксировали камеры наблюдения.

Трагедия едва не произошла, когда 27-летняя Диана Лорена Альварес оставила годовалого сына Самуэля в кроватке и отлучилась, пишет Metro.

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Вернувшись, женщина увидела, что ее малыш ползает по полу. Мать решила узнать, как ее ребенок смог выбраться из кроватки и пересмотрела запись с камеры видеонаблюдения. Тогда женщина и поняла, что их сиамская кошка Гатубела, которую взяли из приюта, спасла жизнь маленькому Самуэлю.

Если бы не она, мой сын скатился бы с лестницы,

– рассказала Альварес.

На кадрах видно, как младенец ползает возле кроватки, а за ним в этот момент наблюдает кошка. Когда малыш пополз к выходу на лестницу, пушистая спасительница прыгнула на мальчика и перегородила ему путь. При этом кошка отталкивала ребенка лапами в другую сторону.

Смотрите видео, как кошка спасла малыша от падения с лестницы: