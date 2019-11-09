Кошка спасла младенца от гибели в Колумбии: событие попало на видео
В колумбийском городе Богота кошка Гатубела спасла от падения с лестницы годовалого младенца. Момент спасения зафиксировали камеры наблюдения.
Трагедия едва не произошла, когда 27-летняя Диана Лорена Альварес оставила годовалого сына Самуэля в кроватке и отлучилась, пишет Metro.
Смотрите также видео об уникальном четвероногом тренере: как собака помогает детям читать
Вернувшись, женщина увидела, что ее малыш ползает по полу. Мать решила узнать, как ее ребенок смог выбраться из кроватки и пересмотрела запись с камеры видеонаблюдения. Тогда женщина и поняла, что их сиамская кошка Гатубела, которую взяли из приюта, спасла жизнь маленькому Самуэлю.
Если бы не она, мой сын скатился бы с лестницы,
– рассказала Альварес.
На кадрах видно, как младенец ползает возле кроватки, а за ним в этот момент наблюдает кошка. Когда малыш пополз к выходу на лестницу, пушистая спасительница прыгнула на мальчика и перегородила ему путь. При этом кошка отталкивала ребенка лапами в другую сторону.
Смотрите видео, как кошка спасла малыша от падения с лестницы: