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      Кошка спасла младенца от гибели в Колумбии: событие попало на видео

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      Кошка Гатубела, которая спасла от падения с этой лестницы малыша Самуэля в Колумбии
      Кошка Гатубела, которая спасла от падения с этой лестницы малыша Самуэля в Колумбии / Коллаж 24 канала

      В колумбийском городе Богота кошка Гатубела спасла от падения с лестницы годовалого младенца. Момент спасения зафиксировали камеры наблюдения.

      Трагедия едва не произошла, когда 27-летняя Диана Лорена Альварес оставила годовалого сына Самуэля в кроватке и отлучилась, пишет Metro.

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      Вернувшись, женщина увидела, что ее малыш ползает по полу. Мать решила узнать, как ее ребенок смог выбраться из кроватки и пересмотрела запись с камеры видеонаблюдения. Тогда женщина и поняла, что их сиамская кошка Гатубела, которую взяли из приюта, спасла жизнь маленькому Самуэлю.

      Если бы не она, мой сын скатился бы с лестницы,
      – рассказала Альварес.

      На кадрах видно, как младенец ползает возле кроватки, а за ним в этот момент наблюдает кошка. Когда малыш пополз к выходу на лестницу, пушистая спасительница прыгнула на мальчика и перегородила ему путь. При этом кошка отталкивала ребенка лапами в другую сторону.

      Смотрите видео, как кошка спасла малыша от падения с лестницы:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Дети и несовершеннолетние Чрезвычайное происшествие Мир животных Колумбия
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