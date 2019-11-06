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      Уникальный четвероногий тренер: как собака помогает детям читать

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      Канистерапия – так называют методику реабилитации детей благодаря контакту с собаками. За рубежом эта технология работает давно, а вот для Украины новая. Уникальный четвероногий по имени Кимико занимается с малышами в Херсоне. Собаку учили читать с детьми. Это пока единственный тренер в своем роде в Украине.

      Японская акита – именно такой породы был легендарный Хатико, что сохранил верность хозяину даже после его смерти. А вот ее херсонский аналог служит детям. Кимико единственный в Украине канистерапевт, читающий с малышами.

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      Дети не скрывали, что с Кимико исчезают комплексы. "Мне спокойнее становится читать. И не так страшно, потому что я при людях очень боюсь читать", – рассказала Аделия. Пес прошел через тренировочный лагерь и экзамены. Сверхвозможностями Кимико гордится ее хозяйка.

      "Кимико очень интеллектуальная собака и она обладает такими необычными и нужными качествами для чтения. Это умение слушать, послушание и выдержка", – пояснила хозяйка Кимико Марина Рудакова.

      Японська акіта
      Кимико с хозяйкой

      Занимается Кимико и с особыми детьми. После знакомства с собакой-терапевтом 11-летняя Лиза девочка-аутист спела. А еще перестала бояться животных.

      Японська акіта
      Собака-терапевт с 11-летней Лизой

      "Это реально работает, потому что вот мы теперь идем по улице и ребенок не боится собак. Огромная благодарность Марине за такого милого друга и за то, что есть возможность хоть как-то способствовать общению детей с животными", – мама Анна Кондакова. Меньше, чем через год через терапию от Кимико прошли почти 40 особых детей.

      Японська акіта
      Терапия с Кимико

      "Мы думали, что это будет такой разовый эксперимент. Но к вящей радости чтения с Кимико получили такую большую популярность", – рассказала заведующая центра обслуживания пользователей с особыми потребностями библиотеки Оксана Шестакова.

      Японська акіта
      Японская акита – Кимико

      Вдобавок ко всему Кимико пятикратная чемпионка Украины, она признана лучшей представительницей своей породы. Сейчас хозяйка с уникальным четвероногим собирается на очередную конференцию по канистерапии во Львов. А в библиотеке готовят новый проект с участием Кимико и студентов-логопедов.

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      Автор: Марина Савченко
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Мир животных Новости Херсона
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