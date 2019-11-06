Унікальний чотирилапий тренер: як собака допомагає дітям читати

Каністерапія – так називають методику реабілітації дітей завдяки контакту із собаками. За кордоном ця технологія працює давно, а от для України нова. Унікальний чотирилапий на ім’я Кіміко займається із малечею в Херсоні. Собаку навчено читати з дітьми. Це поки що єдиний тренер у своєму роді в Україні.

Японська акіта – саме такої породи була легендарна Хатіко, що зберегла вірність господарю навіть після його смерті. А от її херсонський аналог служить дітям. Кіміко єдиний в Україні каністерапевт, що читає з малечею.

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Діти не приховували, що з Кіміко зникають комплекси. "Мені спокійніше стає читати. І не так страшно, бо я при людях дуже боюся читати", – розповіла Аделія. Пес пройшов через тренувальний табір та екзамени. Надможливостями Кіміко пишається її господарка.

"Кіміко дуже інтелектуальна собака і вона володіє такими незвичайними й потрібними якостями для читання. Це вміння слухати, слухняність й витримка", – пояснила господарка Кіміко Марина Рудакова.



Кіміко з господаркою

Займається Кіміко і з особливими дітьми. Після знайомства із собакою-терапевтом 11-річна Ліза дівчинка-аутист заспівала. А ще перестала боятися тварин.



Собака-терапевт з 11-річною Лізою

"Це реально працює, тому що ось ми тепер йдемо вулицею й дитина не боїться собак. Величезна подяка Марині за такого милого друга і за те, що є можливість хоч якось сприяти спілкуванню дітей з тваринами", – мама Ганна Кондакова. Менше, ніж за рік через терапію від Кіміко пройшли майже 40 особливих дітей.



Терапія з Кіміко

"Ми думали, що це буде такий разовий експеримент. Але на превелику радість читання з Кіміко отримали таку популярність велику", – розповіла завідувач центру обслуговування користувачів з особливими потребами бібліотеки Оксана Шестакова.



Японська акіта – Кіміко

На додачу до всього – Кіміко п’ятикратна чемпіонка України, її визнано найкращою представницею своєї породи. Зараз господарка з унікальним чотирилапим збирається на чергову конференцію з каністерапії до Львова. А в бібліотеці готують новий проект, за участі Кіміко та студентів-логопедів.