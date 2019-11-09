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      Кішка врятувала немовля від загибелі в Колумбії: подія потрапила на відео

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      Кішка Гатубела, яка врятувала від падіння з цих сходів малюка Самуеля в Колумбії
      Кішка Гатубела, яка врятувала від падіння з цих сходів малюка Самуеля в Колумбії / Колаж 24 каналу

      У колумбійському місті Богота кішка Гатубела врятувала від падіння зі сходів однорічне немовля. Момент порятунку зафіксували камери спостереження.

      Трагедія ледь не сталася, коли 27-річна Діана Лорена Альварес залишила однорічного сина Самуеля в ліжечку і відлучилася, пише Metro.

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      Повернувшись, жінка побачила, що її малюк повзає по підлозі. Матір вирішила дізнатися, як її дитина змогла вибратися з ліжечка і переглянула запис із камери відеоспостереження. Тоді жінка й зрозуміла, що їхня сіамська кішка Гатубела, яку взяли з притулку, врятувала життя маленькому Самуелю.

      Якби не вона, мій син скотився б зі сходів,
      – розповіла Альварес.

      На кадрах видно, як немовля повзає біля ліжечка, а за ним у цей момент наглядає кішка. Коли малюк поповз до виходу на сходи, пухнаста рятівниця стрибнула на хлопчика і перегородила йому шлях. При цьому кішка відштовхувала дитину лапами в іншу сторону.

      Дивіться відео, як кішка врятувала малюка від падіння зі сходів:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Діти і неповнолітні Надзвичайні ситуації Світ тварин Колумбія
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