Об этом в эфире 24 канала заявил белорусский общественный деятель Франак Вячорка.

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"Сейчас большой раскол и даже нарастает возможность публичного выхода офицеров против войны. Мы призвали всех солдат, офицеров, которых заставят перейти границу с Украиной и бороться вместе с оккупантом. Уже несколько частей нам ответили, что они собираются большинством так и поступать", – сказал он.

По его словам, о настроениях офицеров знает и командование в Минске, и сам Лукашенко. Вопрос в другом – насколько сам самопровозглашенный президент контролирует белорусское войско, или это уже все под контролем Путина.