Белорусские войска зашли в Черниговскую область

Белорусская военная колонна, которая выстроилась в строй в селе Михайло-Коцюбинское Черниговской области, отказывается двигаться в сторону Украины.

Стоит внимания По некоторым данным, войска Беларуси уже используются в войне, – Данилов

Речь идет о нескольких сотнях единиц техники, среди которой "Смерчи", танки, "Пионы", БМП, БТР бензовозы и а/м с пехотой.

Сообщается, что командиры войск "бегают по колонне и вынуждают выполнять приказ".

Это важно Войска Беларуси привели в готовность №1, – Данилов

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