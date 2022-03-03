Білоруські війська зайшли в Чернігівську область

Білоруська військова колона, яка вже вишикувалася у стрій у селі Михайло-Коцюбинське Чернігівської області, відмовляється рухатися в бік України.

Варте уваги За деякими даними, війська Білорусі вже використовуються у війні, – Данілов

Йдеться про кілька сотень одиниць техніки, серед якої "Смерчі", танки, "Піони", БМП, БТР бензовози та а/м з піхотою.

Повідомляється, що командири військ "бігають по колоні та змушують виконувати наказ".

Це важливо Війська Білорусі привели у готовність №1, – Данілов

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