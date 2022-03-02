Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Зробив він це під час всеукраїнського телемарафону ввечері 2 березня, повідомляє 24 канал.

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Білорусь готується до наступу на Україну

За словами Данілова, сьогодні білоруських військ в Україні немає. Але вони готуються до цього.

Сьогодні наступ Білорусі не відбувається, але може відбутися в будь-який час. Адже їхні війська привели готовність №1 – повна бойова,

– наголосив секретар РНБО.

Він додав: щодня з території Білорусі, з їхніх баз, підіймаються гелікоптери та літаки. Рушають ці машини в напрямку української території.

"Це для нас дуже неприємна ситуація. І якщо Білорусь долучиться до війни – нам нема куди відступати, це наша земля", – зауважив Данілов.

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