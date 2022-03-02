Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Сделал он это во время всеукраинского телемарафона вечером 2 марта, сообщает 24 канал.
К теме Белорусские войска в полной боевой готовности, вскоре могут присоединиться к российским
Беларусь готовится к наступлению на Украину
По словам Данилова, сегодня белорусских войск в Украине нет. Но они готовятся к этому.
Сегодня наступление Беларуси не происходит, но может произойти в любое время. Так как их войска привели в готовность №1 – полную боевую,
– подчеркнул секретарь СНБО.
Он добавил: ежедневно с территории Беларуси, с их баз, поднимаются вертолеты и самолеты. Трогаются эти машины в направлении украинской территории.
"Это для нас очень неприятная ситуация. И если Беларусь присоединится к войне – нам некуда отступать, это наша земля", – заметил Данилов.
Обратите внимание Россия готовит сознательную провокацию для оправдания введения белорусских войск
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!