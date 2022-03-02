Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Сделал он это во время всеукраинского телемарафона вечером 2 марта, сообщает 24 канал.

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Беларусь готовится к наступлению на Украину

По словам Данилова, сегодня белорусских войск в Украине нет. Но они готовятся к этому.

Сегодня наступление Беларуси не происходит, но может произойти в любое время. Так как их войска привели в готовность №1 – полную боевую,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил: ежедневно с территории Беларуси, с их баз, поднимаются вертолеты и самолеты. Трогаются эти машины в направлении украинской территории.

"Это для нас очень неприятная ситуация. И если Беларусь присоединится к войне – нам некуда отступать, это наша земля", – заметил Данилов.

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