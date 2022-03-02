С территории республики оккупанты систематически наносят ракетные удары по военным и гражданским объектам. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Белорусские войска приведены в боевую готовность и находятся в районах сосредоточения максимально приближенных к государственной границе Украины,

– говорится в сообщении.

В течение 1 марта, по данным разведки, зафиксирована значительная активность авиационной техники. Кроме того, обнаружено движение колон автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов:

Барановичи;

Ляховичи;

Пинск.