З території республіки окупанти систематично завдають ракетних ударів по військових і цивільних об'єктах нашої держави. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Білоруські війська приведені у бойову готовність і перебувають у районах зосередження максимально наближених до державного кордону України,

– мовиться у повідомленні.

Протягом 1 березня, за даними розвідки, зафіксовано значну активність авіаційної техніки. Окрім цього, виявлено рух колон автомобільної техніки з продовольством і боєприпасами в районі населених пунктів:

Барановичи;

Ляховичи;

Пінськ.

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