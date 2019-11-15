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      Регулятор и демонополизация: ассоциации представили Кабмину видение реформы "Укрзализныци"

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      Отраслевые ассоциации представили Кабмину видение реформы Укрзализныци
      Отраслевые ассоциации представили Кабмину видение реформы Укрзализныци / vcrti.com.ua

      Отраслевые ассоциации – клиенты "Укрзализныци", в целом поддерживают планы правительства относительно реформ железнодорожного перевозчика, в частности, по вопросам демонополизации и создания независимого регулятора по вопросам транспорта – Национальной комиссии.

      Об этом заявил в ходе круглого стола в ИА УНИАН директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, передает корреспондент "Апострофа".

      Он указал на проблему внутри "Укрзализныци" с оптимизацией персонала, по мнению эксперта, профильные органы должны заняться аудитом в перевозчике.

      "Путь очерчен, все идет к тому, что "Укрзализныця" будет разделена на несколько сегментов, в которых можно создать конкуренцию, как минимум в грузовых перевозках должно быть создано несколько операторов – грузовых перевозок, ремонтных предприятий и вагонов, и там тарифы должна определять конкуренция, соответственно, вырастет качество сервиса. Рассчитываем, что путь, который обозначили в правительстве: демонополизация, разделение "Укрзализныци" на несколько компаний, создание конкуренции в сегментах, где она может быть и регулирование со стороны независимого регулятора (Национальной комиссией по регулированию транспорта – "Апостроф") там, где имеет место природная монополия, позволит решить многие операционные проблемы "Укрзализныци". В том числе избыточного персонала там, где он есть, а он безусловно есть. Это путь в будущее, мы в него верим", – заметил он.

      В то же время президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков указал на важный момент с перераспределением средств, которые оплачиваются в качестве тарифов "Укрзализныце". По его мнению, в этом моменте необходимо вмешательство правительства, поскольку для клиентов на рынке грузоперевозок ситуация, когда они субсидируют все убыточные услуги перевозчика, является недопустимой.

      "Выделение пассажирской составляющей для нас крайне важно, поскольку грузоперевозчики спонсируют пассажирские перевозки на уровне порядка 13 млрд грн в год. Второй момент – это выделение тяги. Бизнес разделяет мнение о том, что этот рынок нужно сделать конкурентным", – подчеркнул эксперт.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Укрзализниця
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