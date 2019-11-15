Регулятор і демонополізація: галузеві асоціації представили Кабміну бачення реформи Укрзалізниці

Галузеві асоціації - клієнти Укрзалізниці, в цілому підтримують плани уряду щодо реформ залізничного перевізника, зокрема, з питань демонополізації та створення незалежного регулятора з питань транспорту - Національної комісії.

Про це заявив в ході круглого столу в ІА УНІАН директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, передає "Апостроф".

Він вказав на проблему всередині Укрзалізниці з оптимізацією персоналу, на думку експерта, профільні органи повинні зайнятися аудитом у перевізнику.

"Шлях окреслено, все йде до того, що Укрзалізниця буде розділена на кілька сегментів, в яких можна створити конкуренцію, як мінімум у вантажних перевезеннях має бути створено кілька операторів – вантажних перевезень, ремонтних підприємств і вагонів, і там тарифи повинна визначати конкуренція, відповідно, зросте якість сервісу. Розраховуємо, що шлях, який позначили в уряді: демонополізація, поділ Укрзалізниці на кілька компаній, створення конкуренції в сегментах, де вона може бути і регулювання зі сторони незалежного регулятора (Національної комісії з регулювання транспорту, – 24 канал) там, де має місце природна монополія, дозволить вирішити багато операційних проблем Укрзалізниці. В тому числі надлишкового персоналу там, де він є, а він безумовно є. Це шлях в майбутнє, ми в нього віримо", – зауважив він.

У той же час президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков вказав на важливий момент з перерозподілом коштів, які оплачуються в якості тарифів Укрзалізниці. На його думку, в цьому моменті необхідне втручання уряду, оскільки для клієнтів на ринку вантажоперевезень ситуація, коли вони субсидують всі збиткові послуги перевізника, є неприпустимою.

"Виділення пасажирської складової для нас вкрай важливо, оскільки вантажоперевізники спонсорують пасажирські перевезення на рівні близько 13 мільярдів гривень на рік. Другий момент – це виділення тяги. Бізнес поділяє думку про те, що цей ринок потрібно зробити конкурентним", – підкреслив експерт.