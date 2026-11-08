В Москве задержали сотни молодых людей: некоторым предлагали подписать контракт с Минобороны

Об этом пишут российские СМИ.

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Что известно о рейде в центре Москвы?

Вечером 7 ноября российские силовики провели масштабную проверку в районе Китай-города и вблизи одноименной станции метро. По информации российских СМИ, правоохранители задерживали людей, находившихся на улице, и доставляли их в полицейские участки.

Для перевозки задержанных задействовали более десяти автозаков. Всего правоохранители задержали более 200 человек. Среди них были и несовершеннолетние.

На задержанных составляли административные протоколы, в частности за употребление алкоголя в общественных местах и якобы отказ сотрудничать с полицией.

В то же время некоторые освобожденные рассказали, что во время перевозки в автозаках совершеннолетним предлагали подписать контракт с Министерством обороны России. Кроме того, в одном из полицейских участков задержанным вручали повестки в военкомат, даже тем, кто имел отсрочку от призыва из-за учебы. Их получали даже мужчины, имевшие отсрочку от призыва в связи с учебой.

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После задержания несовершеннолетних в полицейские участки начали приходить их родители. Они требовали от правоохранителей отпустить детей.

Российские силовики провели рейд в центре Москвы: смотрите видео

Официально в Министерстве внутренних дел России рейд объяснили проведением "профилактических мероприятий".

Напомним, в России фактически продолжается скрытая мобилизация, несмотря на заявления пропаганды о том, что Кремль якобы отказался от нового призыва. Как пояснил российский оппозиционный журналист и блогер Майкл Наки, такие утверждения основаны на подмене понятий, ведь юридически мобилизация в стране не прекращалась. Указ о ее проведении, подписанный Владимиром Путиным в 2022 году, до сих пор остается в силе, что подтвердил и Верховный суд России.

В то же время вместо открытого объявления о новой волне мобилизации российские власти прибегают к менее заметным методам привлечения людей в армию. В частности, мобилизация превратилась в систему принуждения, задержаний и похищений мужчин. Почему Кремль выбрал такую тактику и к каким последствиям она может привести для России – читайте в материале 24 Канала.