От миллионных выплат до похищений на улицах: почему скрытая мобилизация в России обречена на провал

Российская пропаганда активно распространяет версию о том, что слухи о мобилизации оказались фейком, ведь после выборов Путин так и не подписал соответствующий указ. Однако, как отмечает 24 Канал , российский оппозиционный журналист и блогер Майкл Наки, этот вывод основан на подмене понятий.

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Юридически Россия мобилизована уже более четырех лет: указ 2022 года до сих пор действует, и Верховный суд России подтвердил, что он остается в силе до отдельной отмены. Вместо километровых очередей на границах новая волна мобилизации пришла в виде неприметных фургонов у подъездов. Страна-агрессор перешла к формату тихой, ползучей мобилизации, основанной на жестком принуждении и викрадениях.

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От финансовых стимулов к открытому насилию

С 2022 года российская военная машина опиралась на привлечение контрактников за большие деньги. Однако сейчас этот ресурс стремительно иссякает, и финансовые стимулы уступают место обману и физическому принуждению.

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Наиболее ярко эта тенденция проявляется в регионах. В Омске, Пензе, Ижевске и других городах фиксируются массовые облавы на мужчин. Их хватают прямо на улицах, избивают и заставляют подписывать контракты. Впоследствии эта практика дошла и до Москвы и Санкт-Петербурга, где людей задерживают возле станций метро и в сервисных центрах.

Жертв выбирают целенаправленно. По данным правозащитников, типичная цель – это мужчина из бедного региона, имеющий долги, находящийся под следствием, страдающий зависимостью или серьезными заболеваниями.

Государство само создало законодательную базу для шантажа: с мая действует закон о списании долгов на сумму до 10 миллионов рублей в обмен на контракт. Людей с судимостями или долгами отслеживают через государственные базы данных. Медицинские противопоказания больше никого не останавливают.

Наки приводит вопиющие примеры: на фронт отправляют людей с эпилепсией, гипертонией, нарушениями зрения и металлическими пластинами в теле. 19-летнего парня отправили на штурм под угрозой тюрьмы, и уже на следующий день он пропал без вести.

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"Рынок" вербовки и приватизация принуждения

Процесс набора превратился в полноценный теневой рынок торговли людьми. Регионы получают квоты из Москвы, а местные власти готовы платить огромные суммы за их выполнение.

По словам Наки, действует схема "приведи друга": вербовщики могут сдать в военкомат кого угодно – бездомного или человека в состоянии опьянения – и получить за это деньги.

Расценки за одного завербованного варьируются от 150 тысяч рублей в Ярославле до миллиона в Москве. В Иркутской области бонус достиг рекордных 1,5 миллиона рублей.

В эту схему вовлечены полиция, военкоматы и даже преступные группировки. Известны случаи, когда людей накачивали наркотиками, фиктивно женили и присваивали миллионные выплаты, отправляя жертву на убой.

Кремль при этом держится в стороне, позволяя губернаторам и частным агентам делать грязную работу, а Путин цинично заявляет о "добровольцах".

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Международный масштаб охоты

Поскольку внутренний ресурс маргинализированных слоев сокращается, Россия расширяет " географию вербовки иностранцев в российскую армию " за рубежом.

По данным разведки, только за девять месяцев 2024 года Россия завербовала более 16 тысяч иностранцев. Среди них граждане Бурунди, Зимбабве, Колумбии и Бангладеш.

Большинство из них становятся жертвами обмана: им предлагают " поддельные вакансии " на строительстве, конфискуют паспорта и после короткой подготовки бросают в "мясорубку".

Из 30 граждан Бангладеш, приехавших на "работу", 17 погибли от ударов беспилотников в первый же день на передовой.

Математика краха: почему система дает сбой

Несмотря на жестокие методы, скрытая мобилизация не способна покрыть колоссальные потребности российской армии.

Наки приводит показательную статистику: за январь–сентябрь 2024 года было заключено 263 тысячи новых контрактов, что значительно меньше по сравнению с 292 тысячами за аналогичный период прошлого года. Темпы вербовки падают, хотя средние региональные расходы на один контракт выросли почти на 30%.

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В то же время потери России бьют рекорды. По данным украинского Генштаба, в октябре российская армия потеряла более 54 тысяч человек.

План Кремля на 2024 год составлял 409 тысяч контрактников, но при нынешних темпах дефицит составит около 60 тысяч человек. Качество такого пополнения также критически низкое. Больные и пожилые люди становятся обузой для подразделений и гибнут в первые дни.

Этот конвейер способен лишь латать дыры в штурмовых ротах, но из него невозможно сформировать новые боеспособные дивизии.

Деньги в регионах также заканчиваются. Санкт-Петербург был вынужден резко сократить бонусы за подписание контракта из-за дефицита бюджета.

Дефицит федерального бюджета России в 2026 году может достичь 7,3 триллиона рублей, что вдвое больше, чем планировалось. Расходы на оборону установлены на уровне 17,1 триллиона рублей – это 35% всех расходов.

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Кремль не жалеет денег на войну, но их просто не хватает на все сразу: на технику, зарплаты и все более дорогих наемников. Когда у местных властей не хватает денег на "пряник", им остается использовать исключительно "кнут".

Подготовка к массовой мобилизации и как защититься

Исчерпание резерва уязвимых людей и нехватка средств неизбежно подталкивают Кремль к открытой массовой мобилизации.

Инфраструктура для этого уже полностью готова. Электронный реестр повесток позволяет автоматически закрывать выезд из страны через семь дней после их направления. Беларусь уже синхронизировала свои базы данных с российскими, перекрыв последний безопасный путь к бегству.

Майкл Наки подчеркивает, что скрытая мобилизация лишь выигрывает Путину время. Когда этот ресурс окончательно иссякнет, российские власти смогут одновременно разослать сотни тысяч электронных повесток и мгновенно закрыть границы, избежав повторения массового бегства, подобного тому, что произошло осенью 2022 года.

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Единственный способ защититься для россиян сейчас – это оказывать ненасильственное сопротивление, отказываться от подписания любых документов, не сдавать паспорта полиции и заранее готовить пути для эмиграции.

Правозащитники советуют носить с собой нотариально заверенную копию паспорта, кнопочный телефон, powerbank и заявление на альтернативную службу. Главное правило – ничего не подписывать.

Даже под угрозой физического насилия стоит продержаться один-два дня, ведь тех, кто активно жалуется и отстаивает свои права, часто отпускают.

Если же контракт подписан, шансы на спасение мизерны, и единственным выходом остается дезертирство или сдача в плен через украинский проект "Хочу жить".

Оппозиционный журналист о мобилизации в России: смотрите видео