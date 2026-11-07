Від мільйонних виплат до викрадень на вулицях: чому прихована мобілізація в Росії зазнає краху

Російська пропаганда активно поширює наратив про те, що чутки про мобілізацію виявилися фейком, адже після виборів Путін так і не підписав відповідний указ. Проте, як зазначає 24 Каналу російський опозиційний журналіст і блогер Майкл Накі, цей висновок базується на підміні понять.

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Юридично Росія мобілізована вже понад чотири роки: указ 2022 року досі діє, і Верховний суд Росії підтвердив, що він залишається чинним до окремого скасування. Замість кілометрових черг на кордонах, нова хвиля мобілізації прибула у вигляді непримітних фургонів біля під'їздів. Країна-агресорка перейшла до формату тихої, повзучої мобілізації, яка базується на жорсткому примусі та викраденнях.

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Від фінансових стимулів до відкритого насилля

З 2022 року російська військова машина спиралася на залучення контрактників за великі гроші. Однак зараз цей ресурс стрімко вичерпується, і фінансові стимули поступаються місцем обману та фізичному примусу.

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Найяскравіше ця тенденція проявляється в регіонах. В Омську, Пензі, Іжевську та інших містах фіксуються масові облави на чоловіків. Їх хапають просто на вулицях, б'ють і змушують підписувати контракти. Згодом ця практика дісталася і Москви та Санкт-Петербурга, де людей затримують біля станцій метро та в сервісних центрах.

Жертв обирають цілеспрямовано. За даними правозахисників, типова ціль – це чоловік із бідного регіону, з боргами, під слідством, залежністю або серйозними захворюваннями.

Держава сама створила законодавчу базу для шантажу: з травня діє закон про списання боргів до 10 мільйонів рублів в обмін на контракт. Людей із судимостями чи боргами відстежують через державні бази даних. Медичні протипоказання більше нікого не зупиняють.

Накі наводить кричущі приклади: на фронт відправляють людей з епілепсією, гіпертонією, порушеннями зору та металевими пластинами в тілі. 19-річного хлопця відправили на штурм під загрозою в'язниці, і вже наступного дня він зник безвісти.

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"Ринок" вербування та приватизація примусу

Процес набору перетворився на повноцінний тіньовий ринок торгівлі людьми. Регіони отримують квоти з Москви, а місцева влада готова платити величезні суми за їх виконання.

За словами Накі, діє схема "приведи друга": вербувальники можуть здати до військкомату будь-кого – безхатька чи людину в стані сп'яніння – і отримати за це гроші.

Розцінки за одного завербованого варіюються від 150 тисяч рублів у Ярославлі до мільйона в Москві. В Іркутській області бонус сягнув рекордних 1,5 мільйона рублів.

До цієї схеми залучені поліція, військкомати та навіть злочинні угруповання. Відомі випадки, коли людей накачували наркотиками, фіктивно одружували та привласнювали мільйонні виплати, відправляючи жертву на забій.

Кремль при цьому залишається осторонь, дозволяючи губернаторам і приватним агентам робити брудну роботу, а Путін цинічно заявляє про "добровольців".

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Міжнародний масштаб полювання

Оскільки внутрішній ресурс маргіналізованих верств скорочується, Росія розширює географію вербування іноземців до російської армії за кордоном.

За даними розвідки, лише за дев'ять місяців 2024 року Росія завербувала понад 16 тисяч іноземців. Серед них громадяни Бурунді, Зімбабве, Колумбії та Бангладеш.

Більшість із них стають жертвами обману: їм пропонують фальшиві вакансії на будівництві, конфіскують паспорти і після короткої підготовки кидають у м'ясні штурми.

З 30 громадян Бангладеш, які приїхали на "роботу", 17 загинули від ударів безпілотників у перший же день на передовій.

Математика краху: чому система дає збій

Попри жорстокі методи, прихована мобілізація не здатна покрити колосальні потреби російської армії.

Накі наводить показову статистику: за січень – вересень 2024 року було укладено 263 тисячі нових контрактів, що значно менше порівняно з 292 тисячами за аналогічний період минулого року. Темпи вербування падають, хоча середні регіональні витрати на один контракт зросли майже на 30%.

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Водночас втрати Росії б'ють рекорди. За даними українського Генштабу, у жовтні російська армія втратила понад 54 тисячі осіб.

План Кремля на 2024 рік становив 409 тисяч контрактників, але за нинішніх темпів дефіцит складе близько 60 тисяч осіб. Якість такого поповнення також критично низька. Хворі та літні люди стають тягарем для підрозділів і гинуть у перші дні.

Цей конвеєр здатен лише латати дірки в штурмових ротах, але з нього неможливо сформувати нові боєздатні дивізії.

Гроші в регіонах також закінчуються. Санкт-Петербург був змушений різко скоротити бонуси за підписання контракту через дефіцит бюджету.

Дефіцит федерального бюджету Росії у 2026 році може сягнути 7,3 трильйона рублів, що вдвічі більше, ніж планувалося. Витрати на оборону встановлені на рівні 17,1 трильйона рублів – це 35% усіх витрат.

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Кремль не шкодує грошей на війну, але їх просто не вистачає на все відразу: на техніку, зарплати та дедалі дорожчих найманців. Коли у місцевої влади не вистачає грошей на "пряник", їм залишається використовувати виключно "батіг".

Підготовка до масової мобілізації та як захиститися

Вичерпання пулу вразливих людей та брак коштів неминуче підштовхують Кремль до відкритої масової мобілізації.

Інфраструктура для цього вже повністю готова. Електронний реєстр повісток дозволяє автоматично закривати виїзд з країни через сім днів після їх розміщення. Білорусь уже синхронізувала свої бази даних з Росії, перекривши останній безпечний шлях втечі.

Майкл Накі наголошує, що прихована мобілізація лише купує Путіну час. Коли цей ресурс остаточно вичерпається, російська влада зможе одночасно розіслати сотні тисяч електронних повісток і миттєво закрити кордони, уникнувши повторення масової втечі зразка осені 2022 року.

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Єдиний спосіб захиститися для росіян зараз – це чинити ненасильницький опір, відмовлятися від підписання будь-яких документів, не віддавати паспорти поліції та заздалегідь готувати шляхи для еміграції.

Правозахисники радять носити з собою нотаріально завірену копію паспорта, кнопковий телефон, павербанк та заяву на альтернативну службу. Головне правило – нічого не підписувати.

Навіть під загрозою фізичного насилля варто триматися один-два дні, адже тих, хто активно скаржиться і відстоює свої права, часто відпускають.

Якщо ж контракт підписано, шанси на порятунок мізерні, і єдиним виходом залишається дезертирство або здача в полон через український проєкт "Хочу жить".

Опозиційний журналіст про мобілізацію Росії: дивіться відео