Так от, основні бюджетні показники свідчать про те, що Кремль у наступному році бачить лише війну і нічого, крім війни. Про це пише Юрій Федоренко.

Оборонні видатки роздуті до максимуму

Це не означає, що з фінансами у противника все добре. Навпаки, дефіцит поточного року давно перевищив усі планові позначки.

Лише за підрахунками Мінфіну Росії (а це міністерство завжди прикрашає реальність на свою користь) цього року дефіцит сягне понад 80 мільярдів доларів (3,2% ВВП, або 7,3 трильйона рублів). Але такі "дрібниці" не зупиняють агресора.

У своєму головному фінансовому документі уряд Росії намалював рекордне підвищення витрат на війну та силовий блок. Зокрема, у 2027 році на "оборону" планується витратити 17,1 трильйона рублів, тобто 35% від загальних витрат. До речі, у попередньому варіанті бюджету було відчутно менше, але, вочевидь, із Кремля натиснули на бухгалтерів-розробників і змусили їх роздути "оборонні" видатки по максимуму.

Без охорони здоров'я і соцвиплат

Щоб зрозуміти, скільки Кремль планує витрачати на війну, недостатньо дивитися лише в графу "оборона" (доречніше було б назвати цю статтю "агресія", але Росія – це країна кривих дзеркал).

Якщо додати до оборони "безпеку та правоохоронну діяльність", тобто Росгвардію та спецслужби, то "апарат агресії і насильства" отримує 21,4 трильйона рублів – 44% усіх витрат 2027 року.

Якщо зіставити це з видатками на "людський капітал", то стає ще цікавіше: на кожну копійку, що планується витратити на соцполітику, медицину та освіту, припаде дві копійки на війну та апарат насильства. Аби забезпечити функціонування машини смерті, влада на болотах планує підвищити податки та штрафи, підняти тарифи ЖКГ та знизити видатки на медицину.

Так, витрати федерального бюджету на охорону здоров'я зменшаться порівняно з 2026 роком на 6%. Але це "середня температура по палаті". Якщо вникати в деталі, то можна зрозуміти, що та частина видатків, яка пов'язана з війною (наприклад, електронний медичний облік), трохи зросте, натомість деякі статті "секвеструють" кардинально. Як приклад: у 12 разів скоротять витрати на боротьбу з онкологічними захворюваннями.

Отже, російське населення буде повільно вимирати в тилу і дуже активно – на фронті. Так запланував Кремль.

Кремлівські парадокси

Загальна картина дещо парадоксальна: з одного боку, грошей у Москви все менше, з іншого – витрати на війну вона планує дедалі більше.

Папірці з бухгалтерськими розрахунками, звісно, все витримають, але чи витримає російська економіка? Це одна з головних інтриг наступного року. Бюджет Росії на наступний рік свідчить про те, що кремлівське керівництво втрачає зв'язок із реальністю як під час планування наступальних операцій, так і під час формування витрат.

Рано чи пізно кремлівським "плановикам" доведеться платити як за військові злочини, так і за "фінансову неадекватність". Ми наближаємо цей момент істини.

У бюджеті Росії нічого не сказано про наші "далекобійні санкції", а саме вони є одним з основних чинників російської економіки. Рано чи пізно ми потопимо іржавий танкер під назвою "Російська Федерація". Споряджаємо дрони. Працюємо далі. Слава Україні!