Последние несколько недель вокруг киевского рынка "Столичный" идут настоящие военные действия. Рейдеры и "черные нотариусы" под руководством Влады Молчановой не смогли финализировать незаконное изъятие земли из-под предприятия, поскольку вмешалось Министерство юстиции и антирейдерская комиссия.

Источник: "Телеграф"

Поэтому изобретательные рейдеры привлекли к митингам под министерством и возле рынка представителей "Правого сектора". Патриоты уверяют, что вышли бороться с "предшественниками", хотя предоставить какую-либо логическую аргументацию, почему они выступают на стороне рейдеров – не могут.​

Между тем, владельцы рынка, которых пытаются выбросить рейдеры, пытаются обеспечить нормальную работу предприятия и своевременную выплату налогов в городской бюджет. И это противоречие – между уличными протестующими и реальными рабочими – бросилось в глаза журналистам центральных СМИ. Так, телеведущий Василий Апасов констатировал, что "когда в государстве нет четкого законодательства, которое делает рейдерство юридических лиц невозможным, бизнес привлекает митингующих к разрешению споров". И после этого с иронией добавляет: "Сразу видно – борцы за справедливость пришли".​

Очевидно, общественное внимание приковано к ситуации вокруг "Столичного" не только из-за значимости предприятия, но и как ответ на требование времени относительно принятия необходимых норм и регламентов, которые обеспечат работу бизнеса.

Напомним, что в прошлом году мажоритарный владелец рынка, предприниматель Александр Стельмах заказал аудит "Столичного". Причиной стало то, что за несколько предыдущих лет он не получил дивидендов, хотя на рынке ежегодно вращались огромные деньги оборотных средств. Сумма выведенных средств, по расчетам акционеров, составила более 21 миллиона долларов. Во время проверки аудиторы установили: предприятие руками подконтрольной миноритарному акционеру Владе Молчановой администрации было загнано в искусственные долги, а имущество рынка оказалось в залоге в аффилированных с ней предприятиях.

Кроме того, результаты аудита показали, что рынок умышленно доводился администрацией до банкротства. Не исключено, что главной причиной было желание Молчановой, владелицы компании Stolitsa Group за бесценок выкупить землю рынка для постройки нескольких многоэтажек.

После этого было изменено руководство рынка, и за считанные месяцы предприятие начало показывать прибыль и исправно платить налоги в городской бюджет. Параллельно начались судебные споры и произошло несколько попыток рейдерского захвата рынка. Так, "черными нотариусами" были обнародованы документы о фиктивных долгах рынка перед компанией "Спецбуд-Моноліт", и как следствие – внесены незаконные изменения в государственные реестры. Своевременное вмешательство Министерства юстиции и антирейдерской комиссии позволило заблокировать эти действия и вернуть спор в легальное русло. Однако рейдеры пошли дальше и привлекли "Правый сектор" к пикетированию рынка и Минюста.