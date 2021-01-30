Останні кілька тижнів навколо київського ринку "Столичний" точаться справжні військові дії. Рейдери та "чорні нотаріуси" під керівництвом Влади Молчанової не змогли фіналізувати незаконне вилучення землі з-під підприємства, оскільки втрутилося Міністерство юстиції та антирейдерська комісія.

Джерело: "Телеграф"

Тож винахідливі рейдери залучили до мітингів під міністерством і біля ринку представників "Правого сектору". Патріоти запевняють, що вийшли боротися з "попередниками", хоча надати будь-яку логічну аргументацію, чому вони виступають на стороні рейдерів – не можуть.​

Між тим, власники ринку, яких намагаються викинути рейдери, намагаються забезпечити нормальну роботу підприємства та своєчасну виплату податків міському бюджету. І це протиріччя — між вуличними протестуючими та реальними робітниками — впало в око журналістам центральних ЗМІ. Так, телеведучий Василь Апасов констатував, що "коли в державі немає чіткого законодавства, яке робить рейдерство юридичних осіб неможливим, бізнес залучає мітингарів до вирішення суперечок". І після цього з іронією додає: "Одразу видно — борці за справедливість прийшли".​

Очевидно, суспільна увага прикута до ситуації навколо "Столичного" не тільки через значимість підприємства, але й як відповідь на вимогу часу щодо ухвалення необхідних норм та регламентів, які забезпечать роботу бізнесу.

Нагадаємо, що минулого року мажоритарний власник ринку, підприємець Олександр Стельмах замовив аудит "Столичного". Причиною стало те, що за кілька попередніх років він не отримав дивідендів, хоча на ринку щорічно оберталися величезні кошти обігових коштів. Сума виведених коштів, за розрахунками акціонерів, склала більше 21 мільйонів доларів. Під час перевірки аудитори встановили: підприємство руками підконтрольної міноритарному акціонерові Владі Молчановій адміністрації було загнане у штучні борги, а майно ринку опинилося у заставі у афільованих із нею підприємствах.

Крім того, результати аудиту засвідчили, що ринок умисно доводився адміністрацією до банкрутства. Не виключно, що головною причиною було бажання Молчанової, власниці компанії Stolitsa Group за безцінь викупити землю ринку для побудови кількох багатоповерхівок.

Після цього було змінено керівництво ринку, і за лічені місяці підприємство почало показувати прибуток та справно сплачувати податки в міський бюджет. Паралельно почалися судові суперечки та відбулося кілька спроб рейдерського захоплення ринку. Так, "чорними нотаріусами" було оприлюднено документи про фіктивні борги ринку перед компанією "Спецбуд-Моноліт", і як наслідок – внесено незаконні зміни в державні реєстри. Вчасне втручання Міністерства юстиції та антирейдерської комісії дозволило заблокувати ці дії і повернути суперечку в легальне русло. Однак рейдери пішли далі і залучили "Правий сектор" до пікетування ринку та Мінюсту.