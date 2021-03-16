Рейдерская атака на группу компаний "Овостар Юнион" подрывает доверие иностранных инвесторов к дальнейшим инвестициям в экономику Украины и вредит инвестиционному климату страны. Об этом заявили представители ГС "Всеукраинский Аграрный Форум" после заседания 12 марта 2021.

В заявлении отмечается, что, начиная с 2020 года, "Овостар Юнион" находится под давлением ФК "Фингрупп Фактор" и вынуждена защищать свои интересы в суде и в уголовных процессах. Бенефициары компании "Фингрупп Фактор" (Василий и Евгений Астион) – осуществляют давление на акционеров и менеджмент компании "Овостар", заставляя выкупить имущественные права требований по кредиту, полученному предыдущим владельцем активов в одном из банков, который сейчас находится в состоянии банкротства.

Поскольку в состав инвесторов "Овостар Юнион" входят крупные международные инвесторы, в том числе – канадский финансовый холдинг FAIRFAX, информация о рейдерской атаке пришла в посольство Канады в Украине, направило ноту в профильные министерства Украины и Офиса генпрокурору с просьбой о защите иностранных инвестиций.

После детального рассмотрения указанных фактов участники САФ единогласно поддержали Группу "ОВОСТАР ЮНИОН" и приняли решение обратиться с заявлением к представителям судейского корпуса, органов и представителей государственной власти.

В поддержку "Овостар Юнион" также выступил Союз птицеводов Украины. Который опубликовал открытое заявление с требованием остановить рейдерский захват предприятия.

Группа "ОВОСТАР ЮНИОН" является одним из крупнейших производителей куриных яиц Украины и одним из основных бюджетообразующих налогоплательщиков в своих регионах, предоставляя более 1500 рабочих мест в сельской местности Украины. Поэтому в результате таких незаконных действий пострадают как работники предприятия, так и территориальные общины, расходы которых финансируются за счет налогов Группы. А уменьшение производства социально важной продукции группы приведет к росту цен и является угрозой продовольственной безопасности страны.

Напомним, Ovostar Union – публичная компания, акции которой принадлежат крупным международным институциональным инвесторам из Канады и других стран. "Овостар" входит в пятерку лучших производителей яиц в Европе. Канадский инвестор Группы Fairfax Holdings, имеет рыночную капитализацию 14,31 млрд долларов, и инвестировал в Украину более 500 млн долларов.

Объектом рейдерского захвата является одно из предприятий группы "Овостар Юнион" – ООО "Овостар", а именно его имущественный комплекс и земельный участок расположены в Макаровском районе Киевской области. Компания приобрела эти активы в 2018 году и на их базе построило завод по производству яичных продуктов. В 2020 году ФК "фингрупп Фактор" приобрела право требования по кредитному задолженности бывшего владельца этого актива – ЗАО "Макарово" с дисконтом 97% – и теперь хочет заставить акционеров "Овостар" приобрести права требований по кредиту.

Беспочвенность требований в отношении имущества подтверждается окончательными судебными решениями по делам. После отказа в иске судом первой инстанции, дело слушается в Северном апелляционном хозяйственном суде.