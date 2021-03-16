Рейдерська атака на групу компаній "Овостар Юніон" підриває довіру іноземних інвесторів до подальших інвестицій в економіку України та шкодить інвестиційному клімату країни. Про це заявили представники ГС "Всеукраїнський Аграрний Форум" після засідання 12 березня 2021 року.

У заяві зазначається, що, починаючи з 2020 року, "Овостар Юніон" перебуває під тиском ФК "Фінгруп Фактор" та змушена захищати свої інтереси у суді та у кримінальних провадженнях. Бенефіціари компанії "Фінгруп Фактор" (Василь та Євген Астіони – 24 канал) – здійснюють тиск на акціонерів і менеджмент компанії "Овостар", змушуючи викупити майнові права вимоги за кредитом, отриманим попереднім власником активів в одному з банків, який наразі перебуває в стані банкрутства.

Оскільки до складу інвесторів "Овостар Юніон" входять великі впливові міжнародні інвестори, у тому числі – канадський фінансовий холдинг FAIRFAX, інформація про рейдерську атаку дійшла до посольства Канади в Україні, яке надіслало ноту до профільних міністерств України та Офісу генпрокурора із проханням про захист іноземних інвестицій.

Після детального розгляду зазначених фактів учасники ВАФ одноголосно підтримали Групу "ОВОСТАР ЮНІОН" та ухвалили рішення звернутись з заявою до представників суддівського корпусу, органів прокуратури та представників державної влади.

На підтримку "Овостар Юніон" також виступив Союз птахівників України. Який виступив з відкритою заявою із закликом зупинити рейдерське захоплення підприємства.

Група "Овостар Юніон" є одним з найбільших виробників курячих яєць України та одним з основних бюджетоутворюючих платників податків у своїх регіонах, надаючи понад 1500 робочих місць у сільській місцевості України. Тож внаслідок таких незаконних дій постраждають як робітники підприємства, так і територіальні громади, видатки яких фінансуються за рахунок податків Групи. А зменшення виробництва соціально важливої продукції групи призведе до росту цін та є загрозою продовольчій безпеці країни.

Нагадаємо, "Овостар Юніон" – публічна компанія, акції якої належать великим міжнародним інституційним інвесторам з Канади та інших країн. "Овостар" входить до п'ятірки найкращих виробників яєць у Європі. Канадський інвестор Групи, Fairfax Holdings, має ринкову капіталізацію 14,31 млрд. доларів, та інвестував в Україну понад 500 млн доларів.

Об'єктом рейдерського захоплення є одне із підприємств групи "Овостар Юніон" – ТОВ "Овостар", а саме його майновий комплекс та земельна ділянка розташовані в Макарівському районі Київської області. Компанія придбала ці активи у 2018 році та на їх базі побудувало завод із виробництва яєчних продуктів. У 2020 році ФК "Фінгруп Фактор" придбала право вимоги по кредитній заборгованості колишнього власника цього активу – ЗАТ "Макарово" з дисконтом 97 % – і тепер хоче змусити акціонерів "Овостар" придбати права вимоги до за кредитом.

Безпідставність вимог щодо майна підтверджується остаточними судовими рішеннями у справах. Після відмови у позові судом першої інстанції, справа слухається у Північному апеляційному господарському суді.