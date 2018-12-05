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      Рейдерство – национальная проблема. Бизнес сплачивается, чтобы ей противостоять, – Мирошниченко

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      Иван Мирошниченко
      Иван Мирошниченко / samopomich.ua

      Наша мечта – объединиться. Если мы сможем объединить первую и вторую лигу бизнеса (средний и мощный неолигархиеский бизнес), мы победим.

      Об этом заявил депутат "Самопомочи" Иван Мирошниченко во время Антирейдерского форума "Бизнес против уничтожения государства", говорится на сайте партии.

      План наших действий следующий – формируем отдельные палаты (агропромышленная, ИТ, транспортная, логистическая, портов, финансово-промышленная) в рамках одной организации. И в ближайшее время будем созвать лидеров процесса садиться за стол и вести достаточно откровенный разговор. Иначе мы не выживем,
      объясняет Мирошниченко.

      "Бизнес, который сам себя создал, мощный, но разобщенный. И в этом большая проблема, – объясняет Мирошниченко. – Статистика, к сожалению, только ухудшается. Если за прошлый год, по официальным данным ГПУ, было где-то 800 случаев незаконного поглощения или рейдерства, то только за полгода 2018 – уже 652 таких случая".

      Тенденция очень негативная вопреки тому, что все мы делаем: что бизнес защищается, что мы меняем законодательство, что декларируется силовыми структурами, что есть улучшения. На самом деле улучшений нет. И это национальная проблема", – констатирует Иван Мирошниченко.

      "С одной стороны, законодательно что-то делается. Эти законопроекты все знают – "Маски-шоу-стоп" и другие антирейдерские законы, – сказал Мирошниченко. – С другой, несмотря на законы, силовые структуры как входили через окна, а не через дверь, так и входят, когда хотят. Силовики ломают двери, окна, сейфы, 5-7 часов держат людей на обысках. Законы не выполняются".

      Все это происходит из-за тотальной безнаказанности, отмечает Иван Мирошниченко. "Если бы руководители силовых ведомств на местах начали соблюдать закон, а у них законов достаточно, чтобы выполнить свои функции, была бы другая ситуация. Но если они на стороне зла, то они находят аргументы и работают как хотят".

      "Мы должны не бояться и быть едины, тогда мы сможем не просто влиять, мы сможем менять. Наш голос будет в разы сильнее, чем голос 10-12 человек из высшей лиги крупного бизнеса. А первая и вторая лиги, которые сегодня на 60% представляют индустрию экономики, если мы объединимся, это будет непобедимая история. У нас впереди 2019 год, два этапа выборов. И худшее, что может быть – то, что опять изменения в стране пройдут без участия людей, которые на самом деле держат эту страну, создают рабочие места и привлекают инвестиции. Умные, красивые, все знаем, много дискутируем, но мало действуем".

      Теги: Новости политики Бизнес Самопомич
      Источник: 24 Канал
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