Рейдерство – національна проблема. І бізнес гуртується, щоб їй протистояти, – Мірошніченко

Наша мрія – об‘єднатися. Якщо ми зможемо об’єднати першу і другу лігу бізнесу (середній і потужний неолігархічний бізнес), ми переможемо.

Про це заявив депутат "Самопомочі" Іван Мірошніченко під час Антирейдерського форуму "Бізнес проти знищення держави, йдеться на сайті партії.

План наших дій наступний – формуємо окремі палати (агропромислова, ІТ, транспортна, логістична, портів, фінансово-промислова) в рамках одної організації. І найближчим часом будемо скликати лідерів процесу сідати за стіл і мати досить відверту розмову. Інакше ми не виживимо,

– Мірошніченко пояснює.

"Бізнес, який сам себе створив, потужний, але роз’єднаний. І в цьому велика проблема, – пояснює Мірошніченко. – Статистика, на жаль, тільки погіршується. Якщо за минулий рік, за офіційними даними ГПУ, було десь 800 випадків незаконного поглинання або рейдерства, то тільки за півроку 2018 – вже 652 таких випадки".

Тенденція дуже негативна всупереч тому, що всі ми робимо: що бізнес захищається, що ми змінюємо законодавство, що декларується силовими структурами, що є покращення. Насправді покращення немає. І це національна проблема", – констатує Іван Мірошніченко.

"З одного боку, законодавчо щось робиться. Ці законопроекти всі знають – "Маски-шоу-стоп" і інші антирейдерські закони, – сказав Мірошніченко. – З іншого, попри закони, силові структури як входили через вікна, а не через двері, так і входять, коли хочуть. Силовики ламають двері, вікна сейфи, 5-7 годин тримають людей на обшуках. Закони не виконуються".

Все це відбувається через тотальну безкарність, зазначає Іван Мірошніченко. "Якби керівники силових відомств на місцях почали дотримуватися закону, а в них законів достатньо, щоб виконати свої функції, була б інша ситуація. Але якщо вони на боці зла, то вони знаходять аргументи і працюють як хочуть".

"Ми маємо не боятися і бути об’єднаними, тоді ми зможемо не просто впливати, ми зможемо змінювати. Наш голос буде в рази сильніший, ніж голос 10-12 людей з вищої ліги крупного бізнесу. А перша і друга ліги, які сьогодні на 60% представляють індустрію економіки, якщо ми об’єднаємось, це буде непереможна історія. В нас попереду 2019 рік, два етапи виборів. І найгірше, що може бути – те, що знову зміни в країні пройдуть без участі людей, які насправді тримають цю країну, створюють робочі місця і залучають інвестиції. Розумні, гарні, все знаємо, багато дискутуємо, але мало діємо".