Рейдеры пытаются захватить имущество компании "А-Финанс"

Государственные регистраторы участвуют в рейдерских захватах. В комиссию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации обратились представители финансовой компании "А-Финанс".

По их словам, на основании поддельной доверенности, выданной в республике Болгария, уже трижды за последних полтора месяца осуществлялась перерегистрация права собственности на их бизнес на другое лицо. Они утверждают, что этот документ поддельный, ведь владелец не выезжал в этом году заграницу и никаких планов по продаже "А-Финанс" не существовало. А значит, заручившись поддержкой государственных регистраторов, мошенники пытаются осуществить рейдерский захват их бизнеса.

Регистратор, находясь в городе Виннице, нарушив закон и понятие экстерриториальности, принял решение о перерегистрации, использовав поддельные документы, в которых даже паспортные данные мои ошибочные. Компанию перерегистрировано на какую-то Ломову Юлию Владимировну, по документам, которые якобы были поданы в Минюст. Я якобы продал свою долю за 20 тысяч грн, компанию, которая имеет миллионные обороты. Это полная подделка документов, я этого не делал и не подписывал,

– заявил владелец и директор ООО "ФК "А-Финанс" Виктор Николаев.

По последним данным Государственного реестра права собственности, в минувшие сутки "А-Финанс" сменила владельца, размер уставного капитала и даже юридически переехала в другой город, рассказывают в компании.

"Представьте, более 15 млн гривен раскинули по отделениям в Киеве, они на следующий день приходят, отправляют инкассаторов и забирают все деньги нашей компании, получают доступы ко всем счетам, выводят материальную помощь и едут себе", – рассказал начальник киевских отделений "ФК "А-Финанс" Богдан Довженко.

Последствия этого решения очень простые. Это блокируется и парализует действие предприятия, а так же люди остаются без заработной платы, и я становлюсь формальным нарушителем дисциплины по уплате налоговых платежей,

– объяснил владелец и директор "ФК" "Финанс" Виктор Николаев.

Решение по "А-Финанс" в комиссии пообещали принять уже в ближайший понедельник. Владельцы компании надеются на немедленную отмену незаконной регистрации, ведь без зарплат могут остаться 144 работника уже в этом месяце.