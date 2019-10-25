Рейдери намагаються захопити майно компанії "А-Фінанс"

Державні реєстратори беруть участь в рейдерських захопленнях. До комісії з питань розгляду скарг у сфери державної реєстрації звернулися представники фінансової компанії "А-Фінанс".

За їх словами, на підставі підробленої довіреності виданої у республіці Болгарія, вже тричі здійснювалась перереєстрація права власності на їхній бізнес на іншу особу, впродовж останніх півтора місяця. Вони стверджують, що цей документ підроблений, адже власник не виїжджав цього року закордон і жодних планів з продажу "А-Фінанс" не існувало. А отже, заручившись підтримкою державних реєстраторів, шахраї намагаються здійснити рейдерське захоплення їхнього бізнесу.

Реєстратор, перебуваючи в місті Вінниці, порушивши закон і поняття екстериторіальності, прийняв рішення про перереєстрацію, використавши підроблені документи, в яких навіть паспортні дані мої помилкові. Компанію перереєстровано на якусь Ломову Юлію Володимирівну, за документами які нібито були подані в Мін'юст. Я нібито продав свою частку за 20 тисяч грн, компанію, яка має мільйонні оберти. Це цілковита підробка документів, я цього не робив і не підписував,

– заявив власник і директор ТОВ "ФК "А-Фінанс" Віктор Ніколаєв.

За останніми даними Державного реєстру права власності, минулої доби "А-Фінанс" змінила власника, розмір статутного капіталу та навіть юридично переїхала до іншого міста, розповідають у компанії.

"Уявіть, понад 15 млн гривень розкинули по відділеннях у Києві, вони на наступний день приходять, відправляють інкасаторів і забираюсь усі гроші нашої компанії, отримують доступи до усіх рахунків, виводять матеріальну допомогу і їдуть собі", – розповів начальник Київських відділень "ФК" "А-Фінанс " Богдан Довженко.

Наслідки цього рішення дуже прості. Це блокується і паралізує дію підприємства, а так само люди залишаються без заробітної плати, і я стаю формальним порушником дисципліни сплати податкових платежів,

– пояснив власник і директор "ФК" "Фінанс" Віктор Ніколаєв.

Рішення щодо "А-Фінанс" у комісії пообіцяли прийняти вже найближчого понеділка. Власники компанії сподіваються на негайне скасування незаконної реєстрації, адже без зарплат мажуть залишитись 144 працівники вже цього місяця.