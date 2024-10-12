В частности, резонансным стало появление работников ТЦК и полиции после концерта "Океана Эльзы" в Киеве. Офицер артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко в разговоре с 24 Каналом объяснил свое отношение к подобным рейдам.

Подробнее "Я вышел с концерта, чего вы меня тащите": все, что известно о массовых облавах ТЦК по Украине

Запрос на справедливость

В течение 11 – 12 октября во многих городах Украины состоялись рейды ТЦК. Работники территориальных центров комплектования побывали во многих местах скопления людей, в частности на концертах, в торговых центрах и спортзалах.

Однозначно должна быть справедливость в отношении всего украинского общества. В условиях борьбы за выживание, когда с трех сторон на нас нападает враг, я не понимаю, какие могут быть другие точки зрения, кроме того, что мы должны делать все, чтобы защитить в бою, в тылу, на фронте, на линии разграничения,

– подчеркнул Владимир Назаренко.

Россияне продолжают наступательные действия, ситуация на фронте крайне тяжелая. Военные испытывают не только снарядный голод, но и нехватку людей.

"Я очень негативно отношусь к тому, что некоторые думают исключительно о себе, условно свой "холодильник" и включает эгоизм. Потому что сейчас то время, когда мы должны сделать все для нашего народа, семьи, города, чтобы мы дальше могли надеяться на верховенство закона, права и свободы в целом", – объяснил офицер.

Военный уточнил, что он приветствует то, что подразделения ТЦК проводят в мобилизацию. В то же время он добавил, что это не должно происходить способом, который нарушает права человека.

К теме Рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы": как реагируют военные на инцидент с проверками

В любом случае людям, которые подлежат мобилизации, прежде всего надо напоминать и об обязанностях. В частности, защитить Конституцию, в которой гарантируются ее права. Это соответствующий запрос на справедливость,

– подчеркнул Назаренко.

Говорится, в частности, о желании справедливости военных, которые воюют от начала большой войны и тех, кто пошел защищать родину в первые годы российской агрессии.

Демобилизация напрямую зависит от мобилизации

Военный убежден, что гражданская жизнь должна продолжаться. Однако обязанностью всех тех, кто подлежит призыву, является защита своего государства.

Ни о каком эгоизме не может быть и речи. Это просто обязанность защитить, точка. Те вопросы, которые поднимают в обществе о сроке службы, напрямую зависят от того, насколько эффективно будет работать мобилизация,

– отметил Назаренко.

По мнению офицера ВСУ, мобилизация должна быть справедливой ко всем, а значит не может быть никаких исключений. В частности, экономического бронирования или других способов избежания мобилизации.

"Самый главный вопрос, повторюсь, это вопрос справедливости ко всем мужчинам справедливости ко всем мужчинам мобилизационного возраста. Мы должны понимать, что с возможностями и ресурсами России, они способны и 4 – 5 миллионов поставить "под штык" в армию, тогда вообще не будет идти речь даже о ротации. Потому что государство и люди будут вынуждены все ресурсы на защиту", – объяснил военный.

Интересно Военные из КНДР до конца года могут появиться на фронте в Украине, – Washington Post

У военных есть потребность видеть, что мобилизация происходит справедливо и нет "избранных", которых не касается защита государства и свободы. Назаренко добавил, что это бы существенно подняло мотивацию многих.