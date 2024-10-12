Зокрема, резонансною стала поява працівників ТЦК та поліції після концерту "Океану Ельзи" у Києві. Офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко у розмові з 24 Каналом пояснив своє ставлення до подібних рейдів.

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Запит на справедливість

Протягом 11 – 12 жовтня у багатьох містах України відбулися рейди ТЦК. Працівники територіальних центрів комплектування побували у багатьох місцях скупчення людей, зокрема на концертах, у торгових центрах та спортзалах.

Однозначно має бути справедливість щодо усього українського суспільства. В умовах боротьби за виживання, коли з трьох сторін на нас нападає ворог, я не розумію, які можуть бути інші точки зору, окрім того, що ми маємо робити усе, аби захистити в бою, в тилу, на фронті, на лінії розмежування,

– наголосив Володимир Назаренко.

Росіяни продовжують наступальні дії, ситуація на фронті вкрай важка. Військові відчувають не лише снарядний голод, але й брак людей.

"Я дуже негативно ставлюся до того, що дехто думає виключно про себе, умовно свій "холодильник" та включає егоїзм. Бо зараз той час, коли ми маємо зробити все для нашого народу, сім'ї, міста, аби ми далі могли сподіватися на верховенство закону, права та свободи загалом", – пояснив офіцер.

Військовий уточнив, що він вітає те, що підрозділи ТЦК проводять в мобілізацію. Водночас він додав, що це не має відбуватися у спосіб, який порушує права людини.

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У будь-якому випадку людям, які підлягають мобілізації, насамперед треба нагадувати і про обов'язки. Зокрема, захистити Конституцію, в якій гарантуються її права. Це відповідний запит на справедливість,

– підкреслив Назаренко.

Мовиться, зокрема, про бажання справедливості військових, які воюють від початку великої війни та тих, хто пішов захищати батьківщину у перші роки російської агресії.

Демобілізація прямо залежить від мобілізації

Військовий переконаний, що цивільне життя має тривати. Однак обов'язком усіх тих, хто підлягає призову, є захист своєї держави.

Про жодний егоїзм не може й мовитися. Це просто обов'язок захистити, крапка. Ті питання, які підіймають у суспільстві про термін служби, прямо залежать від того, наскільки ефективно працюватиме мобілізація,

– зауважив Назаренко.

На думку офіцера ЗСУ, мобілізація має бути справедливою до всіх, а отже не може бути жодних виключень. Зокрема, економічного бронювання чи інших способів уникнення мобілізації.

"Найголовніше питання, повторюсь, це питання справедливості до всіх чоловіків мобілізаційного віку. Ми маємо розуміти, що з можливостями та ресурсами Росії, вони спроможні і 4 – 5 мільйонів поставити "під штик" в армію, тоді взагалі не мовитиметься навіть про ротації. Тому що держава та люди будуть змушені всі ресурси на захист", – пояснив військовий.

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У військових є потреба бачити, що мобілізація відбувається справедливо і немає "обраних", яких не стосується захист держави та свободи. Назаренко додав, що це б суттєво підняло мотивацію багатьох.