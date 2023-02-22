К слову, Россия созвала заседание Совета Безопасности по расследованию взрывов на Северных потоках. А этого "эксперта" привлекли, чтобы объяснить, почему НАТО – это зло и почему все действия России правильны.

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Следует заметить, что Реймонд Макговерн, бывший аналитик ЦРУ и антивоенный активист, часто появляется в кремлевских СМИ.

На заседании он выступил с 15-минутным заявлением, в котором оправдывал действия России. А в конце выступления произошло то, что модно сейчас называть "кринжем". Сначала он пострелял из невидимого автомата под непонятные крики, а затем спел песню.

Мы будем двигаться вперед, мы будем продолжать любить наших врагов,

– спел Макговерн.

После этого он призвал Раду "сделать все необходимое, чтобы больше никто не убивал детей".

Отрывок из выступления Макговерна: смотрите видео

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