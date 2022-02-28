Траекторию полета пассажирского рейса можно проследить с помощью сервиса Flightradar24.

Важно Российский "Аэрофлот" с 28 февраля прекращает полеты в Европу

Данные сервиса свидетельствуют, что самолет обошел территорию Болгарии, Румынии, Молдовы, Украины и акваторию Черного моря.



Самолет "Аэрофлота" совершил немалый облет / Фото Flightradar24

Европейский союз полностью закрывает воздушное пространство для всех самолетов России. Речь и о самолетах олигархов. Они не могут приземлиться, взлететь или летать над территорией ЕС.