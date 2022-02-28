Траєкторію польоту пасажирського рейсу можна відстежити за допомогою сервісу Flightradar24.

Важливо Російський "Аерофлот" з 28 лютого припиняє польоти до Європи

Дані сервісу свідчать, що літак оминув територію Болгарії, Румунії, Молдови, України та акваторію Чорного моря.



Літак "Аерофлоту" здійснив чималий обліт / Фото Flightradar24

Додамо, що Європейський союз повністю закриває повітряний простір для всіх літаків Росії. Мовиться і про літаки олігархів. Вони не зможуть приземлитися, злетіти чи літати над територією ЄС.



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