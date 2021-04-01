Среди украинских политиков рейтинг доверия возглавляет президент Владимир Зеленский, которому доверяют 46% украинцев. Вторую позицию занял Виталий Кличко, третью – Владимир Гройсман.

Об уровне доверия украинцев к политикам свидетельствуют результаты социологического исследования, которое провела группа "Рейтинг".

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Каков уровень доверия к политикам

Владимиру Зеленскому доверяют 46% опрошенных, не доверяют – 51%;

доверяют 46% опрошенных, не доверяют – 51%; мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33% опрошенных украинцев, не доверяют – 54%;

доверяют 33% опрошенных украинцев, не доверяют – 54%; бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют – 58%;

доверяют 32%, не доверяют – 58%; спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяет 31% опрошенных, не доверяют – 36%;

доверяет 31% опрошенных, не доверяют – 36%; лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют 29%, не доверяют – 69%;

доверяют 29%, не доверяют – 69%; пятому президенту Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют – 75%;

доверяют 23%, не доверяют – 75%; одному из лидеров ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют – 58%;

доверяют 23%, не доверяют – 58%; бывшему премьеру Арсению Яценюку доверяют 22% опрошенных украинцев, не доверяют – 74%;

доверяют 22% опрошенных украинцев, не доверяют – 74%; главе МВД Арсену Авакову доверяют всего 22%, не доверяют – 68%;

доверяют всего 22%, не доверяют – 68%; премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют – 51%.

Наименьший уровень доверия украинцев, по данным опроса, у кума президента России Владимира Путина – Виктора Медведчука. Лидеру "Оппозиционной платформы – За жизнь" доверяют 15% украинцев, 74% – не доверяют.



Уровень доверия украинцев к политикам / Инфографика группы "Рейтинг"

Что известно об опросе? Его в течение 26 – 28 марта провела социологическая группа "Рейтинг". Методом телефонных интервью опросили 2 500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Обратите внимание! В январско-февральском рейтинге социологической компании КМИС Виталий Кличко в рейтинге политиков, которым больше всего доверяют, занял первую строчку. За ним шел Владимир Зеленский.