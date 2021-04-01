Рейтинг доверия вновь возглавил Зеленский, за ним – Кличко: результаты опроса
Среди украинских политиков рейтинг доверия возглавляет президент Владимир Зеленский, которому доверяют 46% украинцев. Вторую позицию занял Виталий Кличко, третью – Владимир Гройсман.
Источник:"Рейтинг"
Об уровне доверия украинцев к политикам свидетельствуют результаты социологического исследования, которое провела группа "Рейтинг".
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Каков уровень доверия к политикам
- Владимиру Зеленскому доверяют 46% опрошенных, не доверяют – 51%;
- мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33% опрошенных украинцев, не доверяют – 54%;
- бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют – 58%;
- спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяет 31% опрошенных, не доверяют – 36%;
- лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют 29%, не доверяют – 69%;
- пятому президенту Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют – 75%;
- одному из лидеров ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют – 58%;
- бывшему премьеру Арсению Яценюку доверяют 22% опрошенных украинцев, не доверяют – 74%;
- главе МВД Арсену Авакову доверяют всего 22%, не доверяют – 68%;
- премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют – 51%.
Наименьший уровень доверия украинцев, по данным опроса, у кума президента России Владимира Путина – Виктора Медведчука. Лидеру "Оппозиционной платформы – За жизнь" доверяют 15% украинцев, 74% – не доверяют.
Уровень доверия украинцев к политикам / Инфографика группы "Рейтинг"
Что известно об опросе?Его в течение 26 – 28 марта провела социологическая группа "Рейтинг". Методом телефонных интервью опросили 2 500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.
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