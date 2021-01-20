Испанско-швейцарская группа ученых проанализировала информацию из сотен городов Европы. Исследователей интересовало, как на уровень смертности влияют загрязнители воздуха. Согласно результатам анализа, больше всего от твердых частиц в воздухе умирают жители итальянской Брешии, от диоксида азота – столицы Испании – Мадрида.

Анализировали влияние на смертность диоксида азота и мелких частиц

Исследование совместно проводили Барселонский институт глобального здоровья и Швейцарский институт тропического и глобального здоровья. Об этом пишет Medical Xpress.

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Анализировали влияние на смертность двух крупнейших загрязнителей воздуха – диоксида азота (NO2) и мелких частиц (PM2,5).

Согласно выводам ученых, если бы во всех городах были показатели чистоты воздуха, которые рекомендует ВОЗ, то удалось бы избежать почти 52 тысяч преждевременных смертей ежегодно.

Если бы удалось снизить уровень загрязненности воздуха во всех городах до самого низкого из измеренных уровней, то количество спасенных жизней составляло бы около 200 тысяч.

Наихудшая ситуация в Испании, Бельгии, Италии и Франции

Самые высокие показатели смертности, связанные с NO2, токсичным газом, который возникает в основном из-за автомобильного движения, были обнаружены в больших городах таких стран, как Испания, Бельгия, Италия и Франция,

– комментирует исследователь Саша Хоменко.

По PM2,5, то города с самым высоким уровнем смертности – в долине реки По на севере Италии, на юге Польши и востоке Чехии. Ведь здесь больше всего развита промышленность.

Самый высокий процент естественной смертности, которую можно было бы отнести к мелким твердым частицам, составил 15% в городе Брешия. Что касается диоксида азота, то самый высокий процент – до 7% от естественной смертности, – был обнаружен в столичном районе Мадрида,

– пояснил Хоменко.

Интересно! Наилучшими показателями по качеству воздуха являются столица Исландии Рейкьявик и город Тромсе, в Норвегии.

Топ-10 городов с самым высоким уровнем смертности от твердых частиц – PM2,5:

Брешия (Италия).

Бергамо (Италия).

Карвина (Чехия).

Виченца (Италия).

Силезская метрополия (Польша).

Острава (Чехия)

Ястшебе-Здруй (Польша).

Саронно (Италия).

Рыбник (Польша).

Гавиров (Чехия).

Топ-10 городов с самым высоким уровнем смертности от диоксида азота – NO2:

Мадрид (Испания).

Антверпен (Бельгия).

Турин (Италия).

Париж (Франция).

Милан (Италия).

Барселона (Испания).

Молле дель Валлес (Испания).

Брюссель (Бельгия).

Херн (Германия).

Безон (Франция).

20 января Киев тоже попал в список городов с наиболее загрязненным воздухом

Отметим, что, несмотря на то, что Киева нет в приведенном списке, 20 января украинская столица таки попала в рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом в мире. Общий индекс загрязнения воздуха в Киеве сейчас достигает отметки в 163 – при норме в 50. Таким образом, Киев занял 13 место в мире. Лидерами антирейтинга являются Приштина, в Косово, Сербия, Дака – Бангладеш и Лахор – Пакистан.