Іспансько-швейцарська група вчених проаналізували інформацію з сотень міст Європи. Дослідників цікавило, як на рівень смертності впливають затруднювачі повітря. Згідно з результатами аналізу, найбільше від твердих часточок у повітрі помирають жителі італійської Брешії, від діоксиду азоту – столиці Іспанії – Мадрида.

Аналізували вплив на смертність діоксиду азоту та дрібних частинок

Дослідження спільно проводили Барселонський інститут глобального здоров'я та Швейцарський інститут тропічного та глобального здоров'я. Про це пише Medical Xpress.

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Аналізували вплив на смертнсіть двох найбільших забруднювачів повітря – діоксиду азоту (NO2) та дрібних частинок (PM2,5).

Згідно з висновками вчених, якби у всіх містах були показники чистоти повітря, які рекомендує ВООЗ, то вдалось би уникнути майже 52 тисяч передчасних смертей щороку.

Якщо б вдалось понизити рівень забрудненості повітря у всіх містах до найнижчого з виміряних рівнів, то кількість врятованих життів становила б близько 200 тисяч.

Найгірша ситуація в Іспанії, Бельгії, Італії та Франції

Найвищі показники смертності, пов'язані з NO2, токсичним газом, який виникає в основному, через автомобільний рух, були виявлені в великих містах таких країн, як Іспанія, Бельгія, Італія і Франція,

– коментує дослідник Саша Хоменко.

Щодо PM2,5, то міста з найвищим рівнем смертності – у долині річки По, що на півночі Італії, на півдні Польщі та сході Чехії. Адже тут найбільше розвинена промисловість.

Найвищий відсоток природної смертності, яку можна було б віднести до дрібних твердих частинок, склав 15% в місті Брешія. Що стосується діоксиду азоту, то найвищий відсоток – до 7% від природної смертності,

– був виявлений в столичному районі Мадрида,

– пояснив Хоменко.

Цікаво! Найкращими показниками щодо якості повітря є столиця Ісландії Рейк'явік та місто Тромсе, що у Норвегії.

Топ-10 міст з найвищим рівнем смертності від твердих частинок – PM2,5:

Брешія (Італія).

Бергамо (Італія).

Карвіна (Чехія).

Віченца (Італія).

Сілезська метрополія (Польща).

Острава (Чехія)

Ястшебе-Здруй (Польща).

Саронно (Італія).

Рибник (Польща).

Гавіров (Чехія).

Топ-10 міст з найвищим рівнем смертності від діоксиду азоту – NO2:

Мадрид (Іспанія).

Антверпен (Бельгія).

Турин (Італія).

Париж (Франція).

Мілан (Італія).

Барселона (Іспанія).

Молле дель Валлес (Іспанія).

Брюссель (Бельгія).

Херн (Німеччина).

Безон (Франція).

20 січня Київ теж потрапив у список міст з найбільш забрудненим повітрям

Зазначимо, що, попри те, що Києва немає у наведеному списку, 20 січня українська столиця таки потрапила в рейтинг міст з найбільш забрудненим повітрям у світі. Загальний індекс забруднення повітря у Києві наразі сягає відмітки у 163 – при нормі у 50. Таким чином, Київ посів 13 місце у світі. Лідерами антирейтингу є Приштина, що у Косово, Сербія, Дака – Бангладеш та Лахор – Пакистан.