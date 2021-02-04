Из-за оттока избирателей "Слуги народа" к другим политическим силам. В частности, большие шансы попасть в парламент имеют "За Майбутнє", "Украинская Стратегия Гройсмана", "Сила и Честь" и Радикальная партия Олега Ляшко.

Источник: Facebook Кирилла Сазонова

Так прокомментировал социологическое исследование группы Рейтинг политолог Кирилл Сазонов.

"Свежий опрос Рейтинга интересен с учетом того, что они проводили такое же исследование месяц назад, то есть можно проследить динамику. Мы видим, что резко упал рейтинг "Слуг народа" и вырос ОПЗЖ, они почти сравнялись. Это свидетельствует о том, что часть избирателей СН начала смотреть в сторону других политических сил. Уже имеют большие шансы попасть в парламент партии "За Майбутнє", "Украинская Стратегия Гройсмана", "Сила и Честь" и Радикальная партия Олега Ляшко. Сейчас они набирают в пределах 4-5%", – отметил политолог.

Он подчеркнул, что до парламентских выборов у них есть шанс увеличить рейтинги, как минимум в 2 раза.

"При правильной работе к парламентским выборам у них есть возможности и время увеличить этот процент, как минимум вдвое. Особенно, в партии "За Майбутнє", которая единственная среди них уже имеет депутатскую группу в Верховной Раде, которую создали мажоритарщики. Кроме того, что они регулярно работают в парламенте и выступают с трибуны, у них есть мощная поддержка в регионах. По результатам выборов в октябре "За Майбутнє" смогла получить в местных советах более четырех тысяч депутатов, в том числе мэров крупных областных центров. И они не сидят, сложа руки. Работают, общаются с людьми, принимают решения, например, как было с мораторием на повышение тарифов, когда по инициативе "ЗМ" после нового года собрались внеочередные сессии местных советов в большинстве областях Украины. Не удивительно, что уже в феврале они имеют парламентский рейтинг на уровне 4-5%", – отметил политолог.