Через відтік виборців "Слуги народу" до інших політичних сил. Зокрема, великі шанси потрапити до парламенту мають "За Майбутнє", "Українська Стратегія Гройсмана", "Сила і Честь" та Радикальна партія Олега Ляшка.

Джерело: фейсбук Кирила Сазонова

Так прокоментував соціологічне дослідження Групи Рейтинг політолог Кирило Сазонов.

"Свіже опитування Рейтингу цікаве з урахуванням того, що вони проводили таке саме дослідження місяць тому, тобто можна простежити динаміку. Ми бачимо, що різко впав рейтинг "Слуг народу" та зріс ОПЗЖ, вони майже зрівнялися. Це свідчить про те, що частина виборців СН почала дивитися в бік інших політичних сил. Вже мають великі шанси потрапити до парламенту партії "За Майбутнє", "Українська Стратегія Гройсмана", "Сила і Честь" та Радикальна партія Олега Ляшка. Зараз вони набирають в межах 4–5%", – зазначив політолог.

Він наголосив, що до парламентських виборів у них є шанс збільшити рейтинги як мінімум у 2 рази.

"При правильній роботі до парламентських виборів у них є можливості та час збільшити цей відсоток як мінімум вдвічі. Особливо, у партії "За Майбутнє", яка єдина серед них вже має депутатську групу у Верховній Раді, яку створили мажоритарники. Крім того, що вони регулярно працюють у парламенті та виступають з трибуни, у них є потужна підтримка в регіонах. За результатами виборів у жовтні "За Майбутнє" змогла отримати у місцевих радах більше чотирьох тисяч депутатів, в тому числі міських голів великих обласних центрів. І вони не сидять, склавши руки. Працюють, спілкуються з людьми, приймають рішення, наприклад, як було з мораторієм на підвищення тарифів, коли за ініціативи "ЗМ" після нового року зібралися позачергові сесії місцевих рад у більшості областях України. Не дивно, що вже в лютому вони мають парламентський рейтинг на рівні 4–5%", – зазначив політолог.