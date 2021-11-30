Так, партию "УДАР" поддерживает 4,5%. В то же время, по результатам опроса, проведенного 26–29 октября, партия получила 2,4%.

Опрос, обнародованный 30 ноября, свидетельствует, что среди парламентских партий относительно наивысшую поддержку имеют "Европейская солидарность" (14,8% среди всех респондентов и 17,1% среди определившихся с выбором), "Слуга народа" (соответственно, 13 % и 15%), "Батькивщина" (11,5% и 13,3%).

Среди непарламентских, "Разумная политика" – 9,9% избирателей, "Сила и честь" – 6,7%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,7%, РПЧ – 5,4%.

Напомним, ранее эксперты заявляли, что тенденция роста непарламентских партий продолжится, ведь украинцы разочарованы в нынешнем созыве ВР.