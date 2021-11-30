Так, партію "УДАР" підтримує 4,5%. Водночас, за результатами опитування, проведеного 26 – 29 жовтня, партія отримала 2,4%.

Опитування, оприлюднене 30 листопада, свідчить, що серед парламентських партій відносно найвищу підтримку мають "Європейська солідарність" (14,8% серед усіх респондентів і 17,1% серед тих, хто визначився з вибором), "Слуга народу" (відповідно, 13% і 15%) та "Батьківщина" (11,5% і 13,3%).

Серед непарламентських: "Розумна політика" – 9,9% виборців, "Сила і честь" – 6,7%, "Українська стратегія Гройсмана" – 5,7%, РПЛ – 5,4%.

Нагадаємо, раніше експерти заявляли, що тенденція до зростання непарламентських партій продовжиться, адже українці розчаровані у нинішньому скликанні Верховної Ради.