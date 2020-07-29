В Украине сохраняется спрос на новых политиков, поскольку партия "Слуга народа" не удовлетворила его в полной мере. Рейтинги партий могут существенно измениться в случае появления новых политических сил. В то же время в течение карантина некоторые политики смогли укрепить доверие к себе.

Директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко рассказал в интервью "РБК-Украина", что электоральные рейтинги – это не показатель отношения к партии или к политику, а сравнение партий и политиков. Дело в том, что рейтинги очень зависят от того, кто еще присутствует в списке.

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По словам социолога, редко кто может положительно относиться ко всем партиям в списке, но в любом случае человек вынужден выбрать одну из них.

И победа Зеленского, и победа "Слуги народа" в наибольшей степени обязаны тому, что в обществе есть потребность не только в "новых лицах", а в новом типе политики,

– пояснил Андрей Быченко.

Он добавил, что сейчас в списках во время социологических исследований ставят в основном давно существующие политические партии, поэтому стремительных изменений в рейтингах ожидать не стоит.



Актуальный рейтинг партий / Инфографика 24 канала

Как изменился рейтинг во время карантина

Социолог Андрей Быченко заверил, что в Украине и многих европейских странах рейтинг власти вырос на фоне карантина. На эпидемию коронавируса можно списать ряд экономических неудач.

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По словам эксперта, на самом деле ВВП начал падение еще с января, когда еще не было ни карантина, ни эпидемии в Украине. Однако сегодня украинцы думают, что причина именно в COVID-19.

За время карантина рейтинг вырос у:

канцлера Германии Ангелы Меркель,

президента Франции Эммануэля Макрона,

президента Владимира Зеленского.

Андрей Быченко рассказал, что до карантина отношение к Зеленскому было более позитивным, чем у предыдущих президентов в аналогичный период их каденций. В то же время тенденции повторялись: резкий всплеск и затем постепенное снижение.

Но, скажем, в апреле по сравнению с февралем доверие к Зеленскому немного выросло. Далее снова начался спад. Если честно, мне трудно объяснить этот феномен,

– сказал он.



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