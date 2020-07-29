Как карантин повлиял на рейтинг политиков и при каких условиях он может измениться
В Украине сохраняется спрос на новых политиков, поскольку партия "Слуга народа" не удовлетворила его в полной мере. Рейтинги партий могут существенно измениться в случае появления новых политических сил. В то же время в течение карантина некоторые политики смогли укрепить доверие к себе.
Директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко рассказал в интервью "РБК-Украина", что электоральные рейтинги – это не показатель отношения к партии или к политику, а сравнение партий и политиков. Дело в том, что рейтинги очень зависят от того, кто еще присутствует в списке.
Актуально Высокое доверие к президенту: что влияет на рейтинг Зеленского
По словам социолога, редко кто может положительно относиться ко всем партиям в списке, но в любом случае человек вынужден выбрать одну из них.
И победа Зеленского, и победа "Слуги народа" в наибольшей степени обязаны тому, что в обществе есть потребность не только в "новых лицах", а в новом типе политики,
– пояснил Андрей Быченко.
Он добавил, что сейчас в списках во время социологических исследований ставят в основном давно существующие политические партии, поэтому стремительных изменений в рейтингах ожидать не стоит.
Актуальный рейтинг партий / Инфографика 24 канала
Как изменился рейтинг во время карантина
Социолог Андрей Быченко заверил, что в Украине и многих европейских странах рейтинг власти вырос на фоне карантина. На эпидемию коронавируса можно списать ряд экономических неудач.
К теме Проседание есть, катастрофы нет: Разумков объяснил падение рейтинга "Слуги народа"
По словам эксперта, на самом деле ВВП начал падение еще с января, когда еще не было ни карантина, ни эпидемии в Украине. Однако сегодня украинцы думают, что причина именно в COVID-19.
За время карантина рейтинг вырос у:
- канцлера Германии Ангелы Меркель,
- президента Франции Эммануэля Макрона,
- президента Владимира Зеленского.
Андрей Быченко рассказал, что до карантина отношение к Зеленскому было более позитивным, чем у предыдущих президентов в аналогичный период их каденций. В то же время тенденции повторялись: резкий всплеск и затем постепенное снижение.
Но, скажем, в апреле по сравнению с февралем доверие к Зеленскому немного выросло. Далее снова начался спад. Если честно, мне трудно объяснить этот феномен,
– сказал он.
Актуальный рейтинг среди кандидатов в президенты / Инфографика 24 канала