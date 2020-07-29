В Україні зберігається попит на нових політиків, оскільки партія "Слуга народу" не задовольнила його повною мірою. Рейтинги партій можуть суттєво змінитися у випадку появи нових політичних сил. Водночас упродовж карантину деякі політики змогли зміцнити довіру до себе.

Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", що електоральні рейтинги – це не показник ставлення до партії чи до політика, а порівняння партій і політиків. Справа у тому, що рейтинги дуже залежать від того, хто ще присутній у списку.

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За словами соціолога, рідко хтось може позитивно ставитися до всіх партій у списку, але у будь-якому випадку людина змушена вибрати одну з них.

І перемога Зеленського, і перемога "Слуги народу" найбільшою мірою завдячує тому, що в суспільстві є потреба не лише на "нові обличчя", а на новий тип політики,

– пояснив Андрій Биченко.

Він додав, що зараз у списках під час соціологічних досліджень ставлять здебільшого давно існуючі політичні партії, тож стрімких змін у рейтингах очікувати не варто.



Актуальний рейтинг партій / Інфографіка 24 каналу

Як змінився рейтинг під час карантину

Соціолог Андрій Биченко запевнив, що в Україні і багатьох європейських країнах рейтинг влади зріс на фоні карантину. На епідемію коронавірусу можна списати низку економічних невдач.

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За словами експерта, насправді ВВП розпочав падіння ще із січня, коли ще не було ні карантину, ні епідемії в Україні. Однак сьогодні українці думають, що причина саме в COVID-19.

За час карантину рейтинг зріс у :

канцлерки Німеччини Ангели Меркель,

президента Франції Еммануеля Макрона,

президента Володимира Зеленського.

Андрій Биченко розповів, що до карантину ставлення до Зеленського було більш позитивним, аніж до попередніх президентів в аналогічний період їхніх каденцій. Водночас тенденції повторювались: різкий сплеск і потім поступовий спад.

Але, скажімо, у квітні порівнюючи з лютим довіра до Зеленського трохи зросла. Далі знову почався спад. Якщо чесно, мені важко пояснити цей феномен,

– сказав він.



Актуальний рейтинг серед кандидатів на президента / Інфографіка 24 каналу