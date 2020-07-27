Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування, згідно з яким діяльністю президента Зеленського задоволені 36% українців. Натомість 56% – не задоволені. На рейтинг очільника держави впливає чимало факторів, зокрема, і таких емоційних, як звільнення заручників у Луцьку.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

До теми У Зеленського найвища довіра, але багато людей незадоволені його роботою: опитування

Він зауважив, що є дуже вагомі чинники, які тиснуть на владу сьогодні. Це:

соціально-економічний фактор;

фактор, пов’язаний з вирішенням питання війни на Донбасі;

питання подолання корупції у "верхніх ешелонах влади".

Відтак будь-який з цих чинників може спричинити падіння чи підняття рейтингу, залежно від того, як поводитиме себе влада.

"Звільнення заручників у Луцьку може певним чином вплинути на рейтинг. Але не вважаю це суттєвим, оскільки на сьогодні в країні є набагато більше подій", – зазначив Любомир Мисів.

Відтак це є лише одиничним чинником, який позитивно впливає на рейтинг президента.

Чи вплине зрив перемовин щодо припинення вогню на Донбасі на рейтинг Зеленського

Натомість заступник соціологічної групи "Довіра" вважає, що зрив перемовин щодо припинення вогню на Донбасі може вплинути на рейтинг президента. Оскільки це одне з очікувань, яке було перед виборами.

Тобто, один з ключових мотивів голосувань за Зеленського.

І якщо буде загострення ситуації на Донбасі, то це може мати негативний вплив на його підтримку серед того електорату, який голосує за Зеленського,

– пояснив Любомир Мисів.

Припинення вогню на Донбасі з 27 липня: коротко

Воно запрацювало з 00:01 27 липня. Президент Володимир Зеленський та західні партнери України сподіваються, що нове перемир'я "має запрацювати цього разу". Хоча попередні такі кроки завершувались, як правило, нічим.

26 липня глава української держави телефоном поговорив з президентом Росії. Той начебто погодився на припинення вогню.

Принциповою різницею цього разу є покарання за зрив перемир'я. Для того, аби підтвердити дотримання перемир'я з боку українських військ, на бойових позиціях планували розмістити українських миротворців, а на лінії розмежування – ЗМІ.

Ще перед самим початком перемир'я бойовики влаштували провокацію, щоб його зірвати. Для цього вони дистанційно заклали міни з ручних протитанкових гранатометів.

Заступник соціологічної групи "Рейтинг" про рейтинг президента Зеленського: відео