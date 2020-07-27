Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, согласно которому деятельностью президента Зеленского довольны 36% украинцев. Зато 56% – не довольны. На рейтинг главы государства влияет ряд факторов, в частности, и таких эмоциональных, как освобождение заложников в Луцке.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

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Он отметил, что есть очень весомые факторы, которые давят на власть сегодня. Это:

социально-экономический фактор;

фактор, связанный с решением вопроса войны на Донбассе;

вопрос преодоления коррупции в "верхних эшелонах власти".

Поэтому любой из этих факторов может привести к падению или поднятию рейтинга, в зависимости от того, как будет вести себя власть.

"Освобождение заложников в Луцке может определенным образом повлиять на рейтинг. Но не считаю это существенным, поскольку на сегодня в стране есть гораздо больше событий", – отметил Любомир Мысов.

Поэтому это является лишь единичным фактором, который положительно влияет на рейтинг президента.

Повлияет ли срыв переговоров о прекращении огня на Донбассе на рейтинг Зеленского

Зато заместитель социологической группы "Доверие" считает, что срыв переговоров о прекращении огня на Донбассе может повлиять на рейтинг президента. Поскольку это одно из ожиданий, которое было перед выборами.

То есть, один из ключевых мотивов голосований за Зеленского.

И если будет обострение ситуации на Донбассе, то это может иметь негативное влияние на его поддержку среди того электората, который голосует за Зеленского,

– пояснил Любомир Мысов.

Оно заработало с 00:01 27 июля. Президент Владимир Зеленский и западные партнеры Украины надеются, что новое перемирие "должно заработать в этот раз". Хотя предыдущие такие шаги завершались, как правило, ничем.

26 июля глава украинского государства по телефону поговорил с президентом России. Тот вроде согласился на прекращение огня.

Принципиальной разницей в этот раз является наказание за срыв перемирия. Для того, чтобы подтвердить соблюдение перемирия со стороны украинских войск, на боевых позициях планировали разместить украинских миротворцев, а на линии разграничения – СМИ.

Еще перед самым началом перемирия боевики устроили провокацию, чтобы его сорвать. Для этого они дистанционно заложили мины из ручных противотанковых гранатометов.

Заместитель социологической группы "Рейтинг" о рейтинге президента Зеленского: видео